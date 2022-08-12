https://ria.ru/20220812/zaes-1809084234.html

Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС

Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС

Украинские власти намеренно провоцируют катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера на не находящихся под их контролем территориях, чтобы... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:27

2022-08-12T11:27

2022-08-12T11:27

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские власти намеренно провоцируют катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера на не находящихся под их контролем территориях, чтобы обвинить в этом Россию, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую атомную станцию и прилегающую территорию в четверг."На самом деле украинским властям сейчас нужно только одно: любыми средствами провоцировать на территориях, не находящихся под их контролем, катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера. Отсюда обстрелы жилых кварталов, размещение собственных боевых сил в гражданской среде, попытки подрывов на предприятиях с опасными производственными циклами и, наконец, атаки на Запорожскую АЭС. При этом украинские власти уверены в том, что их покровители, в существенной степени контролирующие глобальное медиапространство, всегда смогут возложить ответственность за такие катастрофы на Россию", - написал Косачев в своём Telegram-канале.По его словам, иллюзию вседозволенности и безнаказанности, в которой действует Киев, породили США и их союзники по НАТО. "И потому они в равной степени с украинскими властями несут перед человечеством в целом, и перед населением Украины и соседних стран, в частности, всю полноту ответственности за то, чтобы никаких катастроф такого рода не произошло. И будут нести всю ответственность, если они все-таки, не дай Бог, произойдут", - заключил Косачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, киев, вооруженные силы рф, нато, запорожская аэс