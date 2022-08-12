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Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС
Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС
Украинские власти намеренно провоцируют катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера на не находящихся под их контролем территориях, чтобы... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:27
2022-08-12T11:27
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
киев
вооруженные силы рф
нато
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские власти намеренно провоцируют катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера на не находящихся под их контролем территориях, чтобы обвинить в этом Россию, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую атомную станцию и прилегающую территорию в четверг."На самом деле украинским властям сейчас нужно только одно: любыми средствами провоцировать на территориях, не находящихся под их контролем, катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера. Отсюда обстрелы жилых кварталов, размещение собственных боевых сил в гражданской среде, попытки подрывов на предприятиях с опасными производственными циклами и, наконец, атаки на Запорожскую АЭС. При этом украинские власти уверены в том, что их покровители, в существенной степени контролирующие глобальное медиапространство, всегда смогут возложить ответственность за такие катастрофы на Россию", - написал Косачев в своём Telegram-канале.По его словам, иллюзию вседозволенности и безнаказанности, в которой действует Киев, породили США и их союзники по НАТО. "И потому они в равной степени с украинскими властями несут перед человечеством в целом, и перед населением Украины и соседних стран, в частности, всю полноту ответственности за то, чтобы никаких катастроф такого рода не произошло. И будут нести всю ответственность, если они все-таки, не дай Бог, произойдут", - заключил Косачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
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россия
украина
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, киев, вооруженные силы рф, нато, запорожская аэс
В мире, Михаил Мизинцев, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, НАТО, Запорожская АЭС
11:27 12.08.2022
 
Косачев прокомментировал украинские атаки на ЗАЭС

Сенатор Косачев после атак на ЗАЭС: Киев провоцирует катастрофы, чтобы обвинить Россию

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинские власти намеренно провоцируют катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера на не находящихся под их контролем территориях, чтобы обвинить в этом Россию, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую атомную станцию и прилегающую территорию в четверг.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
"На самом деле украинским властям сейчас нужно только одно: любыми средствами провоцировать на территориях, не находящихся под их контролем, катастрофы техногенного, экологического и гуманитарного характера. Отсюда обстрелы жилых кварталов, размещение собственных боевых сил в гражданской среде, попытки подрывов на предприятиях с опасными производственными циклами и, наконец, атаки на Запорожскую АЭС. При этом украинские власти уверены в том, что их покровители, в существенной степени контролирующие глобальное медиапространство, всегда смогут возложить ответственность за такие катастрофы на Россию", - написал Косачев в своём Telegram-канале.
По его словам, иллюзию вседозволенности и безнаказанности, в которой действует Киев, породили США и их союзники по НАТО. "И потому они в равной степени с украинскими властями несут перед человечеством в целом, и перед населением Украины и соседних стран, в частности, всю полноту ответственности за то, чтобы никаких катастроф такого рода не произошло. И будут нести всю ответственность, если они все-таки, не дай Бог, произойдут", - заключил Косачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуме призвали к ультиматуму Киеву из-за ситуации вокруг ЗАЭС
 
В миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаКиевВооруженные силы РФНАТОЗапорожская АЭС
 
 
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