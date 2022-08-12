10:58 12.08.2022 (обновлено: 11:11 12.08.2022)
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ
Часть здания МЧС рядом с корпусами ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Были повреждения, но не критического характера. Была по сути уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады…, совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".