https://ria.ru/20220812/zaes-1809075466.html

Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ

Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ

Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:58

2022-08-12T10:58

2022-08-12T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

михаил мизинцев

россия

днепр (город)

энергодар

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Были повреждения, но не критического характера. Была по сути уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады…, совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://ria.ru/20220812/zaes-1809074575.html

https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html

запорожская область

россия

днепр (город)

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, михаил мизинцев, россия, днепр (город), энергодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф