Рейтинг@Mail.ru
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809075466.html
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ
Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:58
2022-08-12T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
михаил мизинцев
россия
днепр (город)
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808930800_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_bb383016274094932fb41f5a5db6c3ab.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Были повреждения, но не критического характера. Была по сути уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады…, совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
https://ria.ru/20220812/zaes-1809074575.html
https://ria.ru/20220812/zaes-1809074776.html
запорожская область
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808930800_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_94fc0c60c1f7a9b7e12353b4d932f5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожская аэс, михаил мизинцев, россия, днепр (город), энергодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Михаил Мизинцев, Россия, Днепр (город), Энергодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы РФ
10:58 12.08.2022 (обновлено: 11:11 12.08.2022)
 
Часть здания рядом с ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ

Часть здания МЧС рядом с корпусами ЗАЭС уничтожена обстрелами со стороны ВСУ

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами Запорожской АЭС практически уничтожена после украинских обстрелов, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Были повреждения, но не критического характера. Была по сути уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады…, совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:54Специальная военная операция на Украине
Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСМихаил МизинцевРоссияДнепр (город)ЭнергодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала