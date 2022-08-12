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Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809074575.html
Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, заявил член главного совета... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:54
2022-08-12T11:18
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина
10:54 12.08.2022 (обновлено: 11:18 12.08.2022)
 
Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Представитель ВГА Рогов: один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на ЗАЭС

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:45Сказано в эфире
Сенатор Клишас: эксперты МАГАТЭ никак не доедут до ЗАЭС по одной причине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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