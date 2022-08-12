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Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, заявил член главного совета... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:54

2022-08-12T10:54

2022-08-12T11:18

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/magate-1809070631.html

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина