https://ria.ru/20220812/zaes-1809053871.html

Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС

Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:43

2022-08-12T08:43

2022-08-12T08:56

специальная военная операция на украине

политика

запорожская аэс

вячеслав володин

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы... Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал политик в Telegram-канале.Как считает Володин, Европарламенту правильно было бы "прервать каникулы", чтобы обратить внимание на ситуацию, несущую угрозу жизни европейцев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html

https://ria.ru/20220812/zaes-1809044903.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, запорожская аэс, вячеслав володин, владимир зеленский, джо байден