08:43 12.08.2022 (обновлено: 08:56 12.08.2022)
Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС
Володин возложил ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС на Байдена и Зеленского
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы... Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал политик в Telegram-канале.
Как считает Володин, Европарламенту правильно было бы "прервать каникулы", чтобы обратить внимание на ситуацию, несущую угрозу жизни европейцев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".