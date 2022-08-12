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Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809053871.html
Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС
Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:43
2022-08-12T08:56
специальная военная операция на украине
политика
запорожская аэс
вячеслав володин
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы... Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал политик в Telegram-канале.Как считает Володин, Европарламенту правильно было бы "прервать каникулы", чтобы обратить внимание на ситуацию, несущую угрозу жизни европейцев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html
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политика, запорожская аэс, вячеслав володин, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Политика, Запорожская АЭС, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Джо Байден
08:43 12.08.2022 (обновлено: 08:56 12.08.2022)
 
Володин назвал ответственных за последствия обстрелов Запорожской АЭС

Володин возложил ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС на Байдена и Зеленского

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы... Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал политик в Telegram-канале.
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Как считает Володин, Европарламенту правильно было бы "прервать каникулы", чтобы обратить внимание на ситуацию, несущую угрозу жизни европейцев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла станцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
03:57Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЗапорожская АЭСВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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