https://ria.ru/20220812/zaes-1809044903.html

Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:57

2022-08-12T03:57

2022-08-12T03:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией.Ранее представитель госдепартамента США призвал Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вернуть ей полный контроль над ними, а также поддержал призыв украинской стороны к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.По его словам, только российская армия и система противовоздушной обороны спасает Запорожскую АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220812/zaes-1809036943.html

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