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Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809044903.html
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:57
2022-08-12T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
россия
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией.Ранее представитель госдепартамента США призвал Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вернуть ей полный контроль над ними, а также поддержал призыв украинской стороны к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.По его словам, только российская армия и система противовоздушной обороны спасает Запорожскую АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, россия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Владимир Рогов
03:57 12.08.2022
 
Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС

Представитель ВГА Запорожья Рогов отверг идею демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией.
Ранее представитель госдепартамента США призвал Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вернуть ей полный контроль над ними, а также поддержал призыв украинской стороны к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции.
"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения", - сказал Рогов.
По его словам, только российская армия и система противовоздушной обороны спасает Запорожскую АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
00:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссияУкраинаВладимир Рогов
 
 
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