Власти Запорожской области отвергли идею демилитаризации зоны вокруг АЭС
Представитель ВГА Запорожья Рогов отверг идею демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости отверг инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, назвав ее провокацией.
"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения", - сказал Рогов.
По его словам, только российская армия и система противовоздушной обороны спасает Запорожскую АЭС от многочисленных ракетных ударов, наносимых украинской стороной.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.