Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред Украины Кислица: Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 12 авг - РИА Новости. Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица.
"Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств", - сказал Кислица.
"Мы готовы предоставить миссии всю необходимую помощь и содействовать ее поездке через территорию, контролируемую Украиной", - добавил он.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.
Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.