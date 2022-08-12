https://ria.ru/20220812/zaes-1809039845.html

Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины, заявил на РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:57

2022-08-12T00:57

2022-08-12T00:57

специальная военная операция на украине

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ООН, 12 авг - РИА Новости. Киев готов содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через подконтрольную ему территорию и в соответствии с законодательством Украины, заявил на заседании СБ ООН украинский постпред при ООН Сергей Кислица."Мы приветствуем готовность гендиректора Агентства отправить миссию во главе с Агентством на ЗАЭС, что должно быть осуществлено в строгом соответствии с законодательством Украины и с полным соблюдением международных обязательств", - сказал Кислица."Мы готовы предоставить миссии всю необходимую помощь и содействовать ее поездке через территорию, контролируемую Украиной", - добавил он.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html

https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1809033505.html

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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, магатэ, запорожская аэс