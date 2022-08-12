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Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809039505.html
Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой
Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой
Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:53
2022-08-12T00:53
специальная военная операция на украине
в мире
оон
василий небензя
украина
запорожская аэс
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее генсек ООН заявил, что "необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" станции."Демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех, так сказать, кто хочет ее посетить, с какими целями - никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию. Мы должны защищать станцию", - сказал Небензя.Он добавил, что генсеку следует разъяснить его предложение.
https://ria.ru/20220811/obvineniya-1809032610.html
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в мире, оон, василий небензя, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Василий Небензя, Украина, Запорожская АЭС
00:53 12.08.2022
 
Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой

Постпред России Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее генсек ООН заявил, что "необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" станции.
"Демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех, так сказать, кто хочет ее посетить, с какими целями - никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию. Мы должны защищать станцию", - сказал Небензя.
Он добавил, что генсеку следует разъяснить его предложение.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНВасилий НебензяУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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