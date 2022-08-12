https://ria.ru/20220812/zaes-1809039505.html

Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой

Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой - РИА Новости, 12.08.2022

Небензя о перспективе демилитаризации ЗАЭС: это сделает ее уязвимой

Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют, заявил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:53

2022-08-12T00:53

2022-08-12T00:53

специальная военная операция на украине

в мире

оон

василий небензя

украина

запорожская аэс

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ООН, 12 авг - РИА Новости. Демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов - российские военные ее охраняют, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее генсек ООН заявил, что "необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района" станции."Демилитаризация станции сделает ее уязвимой для всех, так сказать, кто хочет ее посетить, с какими целями - никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию. Мы должны защищать станцию", - сказал Небензя.Он добавил, что генсеку следует разъяснить его предложение.

https://ria.ru/20220811/obvineniya-1809032610.html

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