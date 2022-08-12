https://ria.ru/20220812/zaes-1809037923.html
Директор МАГАТЭ планирует активизировать дискуссии о поездке на ЗАЭС
Директор МАГАТЭ планирует активизировать дискуссии о поездке на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Директор МАГАТЭ планирует активизировать дискуссии о поездке на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:29
2022-08-12T00:29
2022-08-12T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
оон
совет безопасности оон
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg
ООН, 12 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС."Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна", - сказал Гросси на заседании СБ ООН.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220812/zaes-1809036943.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05d0a3e29332fd812dc07e0aaec7354b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил мизинцев, россия, украина, оон, совет безопасности оон, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Мизинцев, Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Директор МАГАТЭ планирует активизировать дискуссии о поездке на ЗАЭС
Директор МАГАТЭ Гросси планирует активизировать дискуссии о поездке на ЗАЭС