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Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaes-1809036943.html
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:19
2022-08-12T01:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
василий небензя
антониу гуттереш
оон
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.При этом он выразил уверенность, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов.Ранее в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220812/zaes-1809039845.html
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в мире, запорожская аэс, василий небензя, антониу гуттереш, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Антониу Гуттереш, ООН
00:19 12.08.2022 (обновлено: 01:09 12.08.2022)
 
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС

Постпред России Небензя потребовал от Гутерреша объяснения сути предложения по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.
"Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром", - сказал Небензя журналистам.
При этом он выразил уверенность, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
00:57Специальная военная операция на Украине
Киев заявил о готовности содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Ранее в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВасилий НебензяАнтониу ГуттерешООН
 
 
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