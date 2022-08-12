https://ria.ru/20220812/zaes-1809036943.html
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:19
2022-08-12T00:19
2022-08-12T01:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
василий небензя
антониу гуттереш
оон
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.При этом он выразил уверенность, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов.Ранее в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220812/zaes-1809039845.html
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в мире, запорожская аэс, василий небензя, антониу гуттереш, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Антониу Гуттереш, ООН
00:19 12.08.2022 (обновлено: 01:09 12.08.2022)
Небензя потребовал от генсека ООН разъяснения сути предложения по ЗАЭС
Постпред России Небензя потребовал от Гутерреша объяснения сути предложения по ЗАЭС
ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерреша разъяснений сути своего предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Гутерреш ранее заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС
в целях обеспечения безопасности района.
"Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром", - сказал Небензя журналистам.
При этом он выразил уверенность, что демилитаризация охраняемой российскими военным Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов.
Ранее в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред предупредил, что ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС
— крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе
.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.
На фоне действий Киева Москва
запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.