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Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран - РИА Новости, 12.08.2022
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Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран
Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран - РИА Новости, 12.08.2022
Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран
Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:53
2022-08-12T16:53
экономика
россия
антон силуанов
цены на нефть
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - говорится в документе.Регулятор отмечает, что в случае принятия нового бюджетного правила механизм вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля.Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ. Однако в нынешних условиях, когда Россия не может покупать доллары и евро, это правило было отменено, а правительство приступило к подготовке его новой более гибкой версии. В частности министр финансов Антон Силуанов говорил, что речь в нем может идти о покупке валют дружественных стран.
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экономика, россия, антон силуанов, цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Цены на нефть
16:53 12.08.2022
 
Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран

Минфин прорабатывает возможность пополнения ФНБ юанями, рупиями и лирами

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
"Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что в случае принятия нового бюджетного правила механизм вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля.
Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ. Однако в нынешних условиях, когда Россия не может покупать доллары и евро, это правило было отменено, а правительство приступило к подготовке его новой более гибкой версии. В частности министр финансов Антон Силуанов говорил, что речь в нем может идти о покупке валют дружественных стран.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЦены на нефть
 
 
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