https://ria.ru/20220812/yuani-1809223217.html

Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран

Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран - РИА Новости, 12.08.2022

Минфин работает над возможностью пополнять ФНБ валютами дружественных стран

Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:53

2022-08-12T16:53

2022-08-12T16:53

экономика

россия

антон силуанов

цены на нефть

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минфин России прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)", - говорится в документе.Регулятор отмечает, что в случае принятия нового бюджетного правила механизм вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля.Минфин РФ в рамках бюджетного правила раньше направлял сверхдоходы от нефти и газа на покупку валюты для пополнения ФНБ. Однако в нынешних условиях, когда Россия не может покупать доллары и евро, это правило было отменено, а правительство приступило к подготовке его новой более гибкой версии. В частности министр финансов Антон Силуанов говорил, что речь в нем может идти о покупке валют дружественных стран.

https://ria.ru/20220812/doklady-1809201664.html

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экономика, россия, антон силуанов, цены на нефть