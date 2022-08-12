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Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес
Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес - РИА Новости, 12.08.2022
Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес
Отказ от русского языка в школах в Киеве не приведет ни к чему хорошему, а наоборот усилит интерес к русскому языку и русской культуре, заявил министр... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:36
2022-08-12T17:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
в мире
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
русский язык в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Отказ от русского языка в школах в Киеве не приведет ни к чему хорошему, а наоборот усилит интерес к русскому языку и русской культуре, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сегодня, вы знаете, новость – в Киеве сказали, что не будет русского языка, в том числе и факультативно, это продолжение всей той какой-то необдуманной политики, которая ни к чему хорошему не приведет, а это наоборот только усиливает интерес к русской культуре, к русской литературе к русскому языку", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что перед киевским режимом в системе образования стояла задача антироссийской пропаганды и агрессия в отношении России. При этом, по словам министра, Минпросвещения уже разработало три учебных плана, в которых предусмотрена возможность изучения украинского языка как родного или как факультативного.
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украина, россия, в мире, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Русский язык в мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:36 12.08.2022 (обновлено: 17:00 12.08.2022)
 
Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес

Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах лишь усилит интерес к нему

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Отказ от русского языка в школах в Киеве не приведет ни к чему хорошему, а наоборот усилит интерес к русскому языку и русской культуре, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Сегодня, вы знаете, новость – в Киеве сказали, что не будет русского языка, в том числе и факультативно, это продолжение всей той какой-то необдуманной политики, которая ни к чему хорошему не приведет, а это наоборот только усиливает интерес к русской культуре, к русской литературе к русскому языку", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что перед киевским режимом в системе образования стояла задача антироссийской пропаганды и агрессия в отношении России. При этом, по словам министра, Минпросвещения уже разработало три учебных плана, в которых предусмотрена возможность изучения украинского языка как родного или как факультативного.
Львов - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 16:22
СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовРусский язык в миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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