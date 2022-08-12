https://ria.ru/20220812/yazyk-1809216991.html

Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес

Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес - РИА Новости, 12.08.2022

Кравцов считает, что отказ Киева от русского языка в школах усилит интерес

Отказ от русского языка в школах в Киеве не приведет ни к чему хорошему, а наоборот усилит интерес к русскому языку и русской культуре, заявил министр... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:36

2022-08-12T16:36

2022-08-12T17:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

в мире

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

русский язык в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Отказ от русского языка в школах в Киеве не приведет ни к чему хорошему, а наоборот усилит интерес к русскому языку и русской культуре, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сегодня, вы знаете, новость – в Киеве сказали, что не будет русского языка, в том числе и факультативно, это продолжение всей той какой-то необдуманной политики, которая ни к чему хорошему не приведет, а это наоборот только усиливает интерес к русской культуре, к русской литературе к русскому языку", - сказал Кравцов в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что перед киевским режимом в системе образования стояла задача антироссийской пропаганды и агрессия в отношении России. При этом, по словам министра, Минпросвещения уже разработало три учебных плана, в которых предусмотрена возможность изучения украинского языка как родного или как факультативного.

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, русский язык в мире, ситуация в днр и лнр