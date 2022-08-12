Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти" - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220812/yarmarka-1809241613.html
Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти"
Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти" - РИА Новости, 12.08.2022
Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти"
Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Белоруссии и Киргизии, 200 единиц техники и 1,5 тысячи гостей приняли участие в региональной... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:55
2022-08-12T18:06
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809247762_0:45:738:460_1920x0_80_0_0_e486a99769ed37b82f735659db951f71.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Белоруссии и Киргизии, 200 единиц техники и 1,5 тысячи гостей приняли участие в региональной выставке-ярмарке "Аграрная неделя Ленинградской области", проходящей одновременно с 9-м Открытым чемпионатом России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на поле более чем сто гектаров во Всеволожском районе Ленинградской области работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники."Для специалистов разработан широкий круг деловых встреч и конференций, посвященных актуальным темам развития отечественного АПК, среди которых: обновление парка техники российских сельхозпроизводителей, меры господдержки малых форм хозяйствования, профессиональная ориентация молодежи и другие", - заметили в обладминистрации.В пресс-службе заметили, что для гостей праздника - жителей региона подготовлена большая программа: конкурсы, игры, викторины, фуд-корты, детская площадка, карусели, контактный зоопарк, концерты лучших артистов Ленинградской области и мастеров российской эстрады. Организаторы ожидают около 30 тысяч посетителей аграрного праздника."Профессиональный и открытый диалог, который сегодня проходит в рамках деловой программы аграрной недели, способствует поиску и активному продвижению в практическую деятельность инновационных, наиболее эффективных форм и методов работы сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного взаимодействия с коллегами и партнёрами, обмену знаниями и ответам на все интересующие вопросы. Область предоставила для этого диалога площадку и готова делиться с коллегами своим опытом", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В обладминистрации напомнили, что 9-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Ленинградскую область представляет победитель 2021 года российского отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте, чемпион России по пахоте 2018 года, чемпион "Трактор-шоу" 2017 года, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области, механизатор АО "Приневское" Александр Дерюгин. Итоги соревнований будут известны в воскресенье, 14 августа.
https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html
https://ria.ru/20220812/lenoblast-1809159537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809247762_50:0:706:492_1920x0_80_0_0_46fb6bcc39fc6507ad45b0b2908a4220.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
17:55 12.08.2022 (обновлено: 18:06 12.08.2022)
 

Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти"

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиЯрмарка "Аграрная неделя Ленобласти"
Ярмарка Аграрная неделя Ленобласти - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Белоруссии и Киргизии, 200 единиц техники и 1,5 тысячи гостей приняли участие в региональной выставке-ярмарке "Аграрная неделя Ленинградской области", проходящей одновременно с 9-м Открытым чемпионатом России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на поле более чем сто гектаров во Всеволожском районе Ленинградской области работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники.
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 14:51Ленинградская область
В Выборге открылся фестиваль культурного проектирования IN.Borg
"Для специалистов разработан широкий круг деловых встреч и конференций, посвященных актуальным темам развития отечественного АПК, среди которых: обновление парка техники российских сельхозпроизводителей, меры господдержки малых форм хозяйствования, профессиональная ориентация молодежи и другие", - заметили в обладминистрации.
В пресс-службе заметили, что для гостей праздника - жителей региона подготовлена большая программа: конкурсы, игры, викторины, фуд-корты, детская площадка, карусели, контактный зоопарк, концерты лучших артистов Ленинградской области и мастеров российской эстрады. Организаторы ожидают около 30 тысяч посетителей аграрного праздника.
"Профессиональный и открытый диалог, который сегодня проходит в рамках деловой программы аграрной недели, способствует поиску и активному продвижению в практическую деятельность инновационных, наиболее эффективных форм и методов работы сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного взаимодействия с коллегами и партнёрами, обмену знаниями и ответам на все интересующие вопросы. Область предоставила для этого диалога площадку и готова делиться с коллегами своим опытом", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 14:34Ленинградская область
Объем производства валовой продукции АПК Ленобласти вырос на 24%
В обладминистрации напомнили, что 9-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Ленинградскую область представляет победитель 2021 года российского отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте, чемпион России по пахоте 2018 года, чемпион "Трактор-шоу" 2017 года, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области, механизатор АО "Приневское" Александр Дерюгин. Итоги соревнований будут известны в воскресенье, 14 августа.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала