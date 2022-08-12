https://ria.ru/20220812/yarmarka-1809241613.html

Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти"

Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти" - РИА Новости, 12.08.2022

Более 1,5 тысяч гостей посетили ярмарку "Аграрная неделя Ленобласти"

Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Белоруссии и Киргизии, 200 единиц техники и 1,5 тысячи гостей приняли участие в региональной... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:55

2022-08-12T17:55

2022-08-12T18:06

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Белоруссии и Киргизии, 200 единиц техники и 1,5 тысячи гостей приняли участие в региональной выставке-ярмарке "Аграрная неделя Ленинградской области", проходящей одновременно с 9-м Открытым чемпионатом России по пахоте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на поле более чем сто гектаров во Всеволожском районе Ленинградской области работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники."Для специалистов разработан широкий круг деловых встреч и конференций, посвященных актуальным темам развития отечественного АПК, среди которых: обновление парка техники российских сельхозпроизводителей, меры господдержки малых форм хозяйствования, профессиональная ориентация молодежи и другие", - заметили в обладминистрации.В пресс-службе заметили, что для гостей праздника - жителей региона подготовлена большая программа: конкурсы, игры, викторины, фуд-корты, детская площадка, карусели, контактный зоопарк, концерты лучших артистов Ленинградской области и мастеров российской эстрады. Организаторы ожидают около 30 тысяч посетителей аграрного праздника."Профессиональный и открытый диалог, который сегодня проходит в рамках деловой программы аграрной недели, способствует поиску и активному продвижению в практическую деятельность инновационных, наиболее эффективных форм и методов работы сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного взаимодействия с коллегами и партнёрами, обмену знаниями и ответам на все интересующие вопросы. Область предоставила для этого диалога площадку и готова делиться с коллегами своим опытом", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В обладминистрации напомнили, что 9-й Открытый чемпионат России по пахоте проходит на территории АО "Приневское" во Всеволожском районе Ленинградской области. В соревнованиях участвуют 60 механизаторов из 40 регионов России, Белоруссии и Киргизии. Ленинградскую область представляет победитель 2021 года российского отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте, чемпион России по пахоте 2018 года, чемпион "Трактор-шоу" 2017 года, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области, механизатор АО "Приневское" Александр Дерюгин. Итоги соревнований будут известны в воскресенье, 14 августа.

https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html

https://ria.ru/20220812/lenoblast-1809159537.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко