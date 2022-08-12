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МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях - РИА Новости, 12.08.2022
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МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях
МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях - РИА Новости, 12.08.2022
МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях
Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:29
2022-08-12T13:29
в мире
михаил галузин
хиросима (префектура)
япония
нагасаки (город)
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."Японский истеблишмент не только идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, что мы видим, в том числе и по тем условиям, в которых в настоящее время работает наше посольство в Японии... Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны. Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина",- отметил дипломат в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященному трагедии Хиросимы и Нагасаки.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220809/khirosima-1808427667.html
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япония
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в мире, михаил галузин, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), совет федерации рф
В мире, Михаил Галузин, Хиросима (префектура), Япония, Нагасаки (город), Совет Федерации РФ
13:29 12.08.2022
 
МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях

МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в мероприятиях в Хиросиме и Нагасаки

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
"Японский истеблишмент не только идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, что мы видим, в том числе и по тем условиям, в которых в настоящее время работает наше посольство в Японии... Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны. Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина",- отметил дипломат в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященному трагедии Хиросимы и Нагасаки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
9 августа, 19:41
Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 21:02
Полянский указал генсеку ООН, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму
 
В миреМихаил ГалузинХиросима (префектура)ЯпонияНагасаки (город)Совет Федерации РФ
 
 
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