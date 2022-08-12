https://ria.ru/20220812/yaponiya-1809138654.html

МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях

МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях - РИА Новости, 12.08.2022

МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях

Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:29

2022-08-12T13:29

2022-08-12T13:29

в мире

михаил галузин

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев."Японский истеблишмент не только идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, что мы видим, в том числе и по тем условиям, в которых в настоящее время работает наше посольство в Японии... Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны. Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина",- отметил дипломат в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященному трагедии Хиросимы и Нагасаки.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220809/khirosima-1808427667.html

https://ria.ru/20220806/khirosima-1807780644.html

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил галузин, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), совет федерации рф