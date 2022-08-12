МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в траурных мероприятиях
МИД возмущен отказом Токио в участии посла России в мероприятиях в Хиросиме и Нагасаки
© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отказ руководства Японии в участии посла России в традиционных мемориальных церемониях, посвященных событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутителен, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
"Японский истеблишмент не только идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, что мы видим, в том числе и по тем условиям, в которых в настоящее время работает наше посольство в Японии... Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны. Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина",- отметил дипломат в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященному трагедии Хиросимы и Нагасаки.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.