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Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил - РИА Новости, 12.08.2022
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Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил
Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил - РИА Новости, 12.08.2022
Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил
В России отмечают 110-летие ВВС. Основные торжества состоялись в парке "Патриот", над Главным храмом Вооруженных сил пролетели группы высшего пилотажа "Стрижи"... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:08
2022-08-12T16:08
фото
ввс рф
россия
армия
русские витязи
парк "патриот"
су-30см
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В России отмечают 110-летие ВВС. Основные торжества состоялись в парке "Патриот", над Главным храмом Вооруженных сил пролетели группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи". Праздник военной авиации — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ввс рф, россия, армия, русские витязи, парк "патриот", су-30см, миг-29
Фото, ВВС РФ, Россия, Армия, Русские Витязи, парк "Патриот", Су-30СМ, МиГ-29
16:08 12.08.2022
 

Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил

Читать ria.ru в
В России отмечают 110-летие ВВС. Основные торжества состоялись в парке "Патриот", над Главным храмом Вооруженных сил пролетели группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи". Праздник военной авиации — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Военная авиация, отправной точкой в создании которой считается 12 августа 1912 года, за свою историю прошла путь от аэропланов до перспективных авиакомплексов и из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род войск.

Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
1 из 12

Военная авиация, отправной точкой в создании которой считается 12 августа 1912 года, за свою историю прошла путь от аэропланов до перспективных авиакомплексов и из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род войск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Свой профессиональный праздник летчики ВВС встретили в парке "Патриот".

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
2 из 12

Свой профессиональный праздник летчики ВВС встретили в парке "Патриот".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Перед Главным храмом Вооруженных сил прошел торжественный митинг.

Военнослужащие ВС РФ участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
3 из 12

Перед Главным храмом Вооруженных сил прошел торжественный митинг.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Гостей праздника ждала насыщенная программа.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
4 из 12

Гостей праздника ждала насыщенная программа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На Соборной площади состоялся большой концерт "Небесные крылья России!".

Участники концерта во время праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
5 из 12

На Соборной площади состоялся большой концерт "Небесные крылья России!".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кульминацией торжеств стал воздушный показ авиационных групп.

Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
6 из 12

Кульминацией торжеств стал воздушный показ авиационных групп.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Русские витязи" и "Стрижи" продемонстрировали захватывающие дух фигуры высшего пилотажа.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
7 из 12

"Русские витязи" и "Стрижи" продемонстрировали захватывающие дух фигуры высшего пилотажа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Зрители парка "Патриот" на концерте в честь 110-летия со дня образования ВВС.

Зрители на концерте во время праздничных мероприятий, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
8 из 12

Зрители парка "Патриот" на концерте в честь 110-летия со дня образования ВВС.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Русские витязи" выступает на самолетах Су-30СМ с показательным номером.

Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
9 из 12

Пилотажная группа "Русские витязи" выступает на самолетах Су-30СМ с показательным номером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Штурмовики Су-25 на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею ВВС.

Штурмовики Су-25 во время показательного выступления на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
10 из 12

Штурмовики Су-25 на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею ВВС.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Зрители наблюдают за выступлением "Русских витязей".

Зрители наблюдают за выступлением пилотажной группа Русские витязи на праздничных мероприятиях, посвященных 110-летию со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
11 из 12

Зрители наблюдают за выступлением "Русских витязей".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Главном храме Вооруженных сил состоялся праздничный молебен.

Молебен в Главном храме ВС РФ по случаю 110-летия со дня образования ВВС в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ Патриот
12 из 12

В Главном храме Вооруженных сил состоялся праздничный молебен.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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