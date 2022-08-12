Большой концерт и высший пилотаж: празднование Дня Военно-воздушных сил
Военная авиация, отправной точкой в создании которой считается 12 августа 1912 года, за свою историю прошла путь от аэропланов до перспективных авиакомплексов и из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род войск.
Военная авиация, отправной точкой в создании которой считается 12 августа 1912 года, за свою историю прошла путь от аэропланов до перспективных авиакомплексов и из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род войск.
Свой профессиональный праздник летчики ВВС встретили в парке "Патриот".
Свой профессиональный праздник летчики ВВС встретили в парке "Патриот".
Перед Главным храмом Вооруженных сил прошел торжественный митинг.
Перед Главным храмом Вооруженных сил прошел торжественный митинг.
Гостей праздника ждала насыщенная программа.
Гостей праздника ждала насыщенная программа.
На Соборной площади состоялся большой концерт "Небесные крылья России!".
На Соборной площади состоялся большой концерт "Небесные крылья России!".
Кульминацией торжеств стал воздушный показ авиационных групп.
Кульминацией торжеств стал воздушный показ авиационных групп.
"Русские витязи" и "Стрижи" продемонстрировали захватывающие дух фигуры высшего пилотажа.
"Русские витязи" и "Стрижи" продемонстрировали захватывающие дух фигуры высшего пилотажа.
Зрители парка "Патриот" на концерте в честь 110-летия со дня образования ВВС.
Зрители парка "Патриот" на концерте в честь 110-летия со дня образования ВВС.
Пилотажная группа "Русские витязи" выступает на самолетах Су-30СМ с показательным номером.
Пилотажная группа "Русские витязи" выступает на самолетах Су-30СМ с показательным номером.
Штурмовики Су-25 на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею ВВС.
Штурмовики Су-25 на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею ВВС.
Зрители наблюдают за выступлением "Русских витязей".
Зрители наблюдают за выступлением "Русских витязей".
В Главном храме Вооруженных сил состоялся праздничный молебен.
В Главном храме Вооруженных сил состоялся праздничный молебен.