https://ria.ru/20220812/vvp-1809177683.html

Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП

Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП - РИА Новости, 12.08.2022

Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП

Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:21

экономика

россия

ввп

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию", - сказал он.В четвертом квартале 2023 года к аналогичному периоду нынешнего года рост ВВП составит от 1% до 2,5%, добавил он. "По году в целом будет снижение из-за высокой базы сравнения первого полугодия", - отметил Заботкин.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ввп, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин