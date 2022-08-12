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Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП
Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП - РИА Новости, 12.08.2022
Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП
Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:16
2022-08-12T15:16
2022-08-12T15:21
экономика
россия
ввп
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию", - сказал он.В четвертом квартале 2023 года к аналогичному периоду нынешнего года рост ВВП составит от 1% до 2,5%, добавил он. "По году в целом будет снижение из-за высокой базы сравнения первого полугодия", - отметил Заботкин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ввп, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Россия, ВВП, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
15:16 12.08.2022 (обновлено: 15:21 12.08.2022)
Зампред ЦБ рассказал, когда будет пройдена нижняя точка спада ВВП
Зампред ЦБ Заботкин: нижняя точка спада ВВП будет пройдена в первой половине 2023 года