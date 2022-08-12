https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html

ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году

ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году

валового внутреннего продукта в России в 2025 году составит от полутора до двух с половиной процентов, следует из документа "Основные направления единой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:40

2022-08-12T13:40

2022-08-12T13:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рост показателя валового внутреннего продукта в России в 2025 году составит от полутора до двух с половиной процентов, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы" Центрального банка.Между тем инфляция, согласно прогнозу регулятора, будет на уровне четырех процентов, а отток капитала из страны — 15 миллиардов долларов.В ЦБ отметили, что ключевую ставку в будущем планируют устанавливать так, чтобы уже в 2024-м снизить годовую инфляцию до четырех процентов.

https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция