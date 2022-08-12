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ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году
валового внутреннего продукта в России в 2025 году составит от полутора до двух с половиной процентов, следует из документа "Основные направления единой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:40
2022-08-12T13:40
2022-08-12T13:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рост показателя валового внутреннего продукта в России в 2025 году составит от полутора до двух с половиной процентов, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы" Центрального банка.Между тем инфляция, согласно прогнозу регулятора, будет на уровне четырех процентов, а отток капитала из страны — 15 миллиардов долларов.В ЦБ отметили, что ключевую ставку в будущем планируют устанавливать так, чтобы уже в 2024-м снизить годовую инфляцию до четырех процентов.
https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
13:40 12.08.2022 (обновлено: 13:46 12.08.2022)
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России до двух с половиной процентов в 2025 году
ЦБ прогнозирует рост ВВП в России от полутора до двух с половиной процентов в 2025 году