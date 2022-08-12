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Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.08.2022
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Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.08.2022
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:24
2022-08-12T23:40
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич.По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html
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в мире, сербия, александр вучич, россия, сша, китай, косово, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Россия, США, Китай, Косово, Белград (город)
22:24 12.08.2022 (обновлено: 23:40 12.08.2022)
 
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич

Вучич: Сербии не нужны ничьи военные базы, она поддерживает военный нейтралитет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич.

"Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной", — заявил он в эфире TV Prva.

По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.
Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.
После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
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