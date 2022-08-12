https://ria.ru/20220812/vuchich-1809301304.html

Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич

Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.08.2022

Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич

Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:24

2022-08-12T22:24

2022-08-12T23:40

в мире

сербия

александр вучич

россия

сша

китай

косово

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич.По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

сербия

россия

сша

китай

косово

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, александр вучич, россия, сша, китай, косово, белград (город)