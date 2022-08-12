https://ria.ru/20220812/vuchich-1809301304.html
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич - РИА Новости, 12.08.2022
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич
Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:24
2022-08-12T22:24
2022-08-12T23:40
в мире
сербия
александр вучич
россия
сша
китай
косово
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Сербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич.По его словам, Белград намерен и дальше строить политические союзы и развивать хорошие отношения с Россией, США и КНР, а также придерживаться европейского пути.Дискуссии по национальной безопасности обострились в Сербии из-за ситуации вокруг Косово. Приштина планировала с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию.После просьбы США Косово отложило вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html
сербия
россия
сша
китай
косово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, россия, сша, китай, косово, белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Россия, США, Китай, Косово, Белград (город)
22:24 12.08.2022 (обновлено: 23:40 12.08.2022)
Сербия будет сохранять военный нейтралитет, заявил Вучич
Вучич: Сербии не нужны ничьи военные базы, она поддерживает военный нейтралитет