https://ria.ru/20220812/vsu-1809066505.html

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска потеряли до 50 человек за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортеров и две артиллерийские установки. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:22

2022-08-12T10:22

2022-08-12T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортеров и две артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 2 артиллерийские установки; 4 единицы специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также отмечается, что 11 августа было очищено более шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Лисичанское и Боровское.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины