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ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/vs-1809126986.html
ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления
ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 12.08.2022
ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления
Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, склады с горючим и боеприпасами, сообщило в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:59
2022-08-12T13:07
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
харьковская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, склады с горючим и боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны России.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Владимир Путин, Харьковская область
12:59 12.08.2022 (обновлено: 13:07 12.08.2022)
 
ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления

Минобороны: ВС поразили пять пунктов управления ВСУ и уничтожили живую силу в 157 районах

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, склады с горючим и боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны России.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
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"За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреВладимир ПутинХарьковская область
 
 
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