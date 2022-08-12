https://ria.ru/20220812/vs-1809126986.html

ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления

ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 12.08.2022

ВС России уничтожили пять украинских пунктов управления

Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, склады с горючим и боеприпасами, сообщило в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:59

2022-08-12T12:59

2022-08-12T13:07

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

владимир путин

харьковская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, склады с горючим и боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны России.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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россия, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, харьковская область