https://ria.ru/20220812/vs-1809125923.html
ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град"
ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.08.2022
ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град"
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области, РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:56
2022-08-12T12:56
2022-08-12T13:02
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
12:56 12.08.2022 (обновлено: 13:02 12.08.2022)
ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град"
Минобороны: ВС подавили четыре взвода РСЗО "Град" и поразили два взвода оружий "Акация"