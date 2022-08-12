https://ria.ru/20220812/vs-1809125923.html

ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град"

ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 12.08.2022

ВС России подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град"

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области, РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:56

2022-08-12T12:56

2022-08-12T13:02

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар Донецкой Народной Республики, Широкое и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий "Акация" и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Весёлое, Андреевка и Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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херсонская область

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россия, донецкая народная республика, херсонская область