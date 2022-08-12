https://ria.ru/20220812/voennye-1809186295.html

США перебросят в Европу военных элитной воздушно-десантной дивизии

США перебросят в Европу военных элитной воздушно-десантной дивизии - РИА Новости, 12.08.2022

США перебросят в Европу военных элитной воздушно-десантной дивизии

США сообщили о переброске в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО военнослужащих элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США, которая... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:39

2022-08-12T15:39

2022-08-12T15:40

сша

нато

европа

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. США сообщили о переброске в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО военнослужащих элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала активное участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220602/sklad-1792621482.html

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сша, нато, европа, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, евросоюз