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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил - РИА Новости, 12.08.2022
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил, отметив их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей России. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:33
2022-08-12T00:33
2022-08-12T00:33
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил, отметив их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей России."За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость родины", - приводятся в сообщении Telegram-канала Минобороны РФ слова Шойгу.Он также отметил, что сегодня ВВС успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий."Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны. Поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России", - добавил Шойгу.
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безопасность, россия, украина, сирия, ввс рф
Безопасность, Россия, Украина, Сирия, ВВС РФ
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил
Министр обороны Шойгу отметил неоценимый вклад ВВС в защиту воздушных рубежей России