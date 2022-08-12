https://ria.ru/20220812/vklad-1809038255.html

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил - РИА Новости, 12.08.2022

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил, отметив их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей России. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:33

2022-08-12T00:33

2022-08-12T00:33

безопасность

россия

украина

сирия

ввс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780233655_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_8ebde7f6d3d09e2e04bdfbf2e00b75a4.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил, отметив их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей России."За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость родины", - приводятся в сообщении Telegram-канала Минобороны РФ слова Шойгу.Он также отметил, что сегодня ВВС успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий."Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны. Поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html

россия

украина

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, сирия, ввс рф