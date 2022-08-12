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СМИ: Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян
СМИ: Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что предложит запретить выдачу шенгенских виз россиянам на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Праге РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:46
2022-08-12T16:46
2022-08-12T17:23
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чехия
евросоюз
мария захарова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что предложит запретить выдачу шенгенских виз россиянам на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Праге в конце августа. Об этом сообщил NDTV.После начала Москвой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские государства предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо Эстонии, в их число вошли Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны Евросоюза, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недружественные к России государства Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, евросоюз, мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), новости - туризм
В мире, Россия, Чехия, Евросоюз, Мария Захарова, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Туризм, Новости - Туризм
16:46 12.08.2022 (обновлено: 17:23 12.08.2022)
СМИ: Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян
Глава МИД Чехии Липавский предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян