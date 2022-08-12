https://ria.ru/20220812/vizy-1809205273.html

В Испании назвали три причины, почему россиянам нужно выдавать визы в ЕС

В Испании назвали три причины, почему россиянам нужно выдавать визы в ЕС - РИА Новости, 12.08.2022

В Испании назвали три причины, почему россиянам нужно выдавать визы в ЕС

Евросоюз по трем важным причинам не должен допустить введения запрета на выдачу виз для россиян, считает автор испанской газеты El Pais Клара Портела. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:10

2022-08-12T16:10

2022-08-12T19:35

в мире

европа

россия

брюссель

евросоюз

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/36/1551953632_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_124d7f8042a4161612e1d55ba144591c.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Евросоюз по трем важным причинам не должен допустить введения запрета на выдачу виз для россиян, считает автор испанской газеты El Pais Клара Портела.По ее мнению, первый фактор, который не соответствует намерению некоторых европейских стран не пускать российских граждан на свою территорию, — уже существующие санкционные меры."Приняв визовый запрет общего действия, мы нейтрализуем смысл собственных черных списков. Другими словами, это не просто очередная мера, которая, очевидно, не требует больших затрат по сравнению с экономическими ограничениями, это стало бы поворотным пунктом в европейской санкционной политике", — пояснила автор материала.Второй причиной Портела назвала нежелательность грубых действий по отношению к гражданам конкретного государства: откровенная русофобная политика некоторых государств в ЕС попросту отталкивает россиян от Запада. Наконец, финансовый аспект тоже имеет значение в условиях нарастающего кризиса. Журналистка подчеркнула, что первым делом отсутствие россиян ударит по туристическому сектору Европы, из-за чего Брюссель не досчитается прибыли.Читатели газеты высказались о русофобской инициативе отдельных стран Евросоюза более определенно."Думаю, что статья игнорирует, на мой взгляд, главный контрпродуктивный эффект возможного общего запрета на выдачу виз гражданам России: россияне, живущие в странах ЕС, займут критическую позицию по отношению к Евросоюзу из-за такой произвольной и несправедливой меры, которая не позволит им, например, продолжать регулярно посещать семью и друзей", — посетовал Carlos Díaz."Полагаю, следующее, что предложат эти демократичные североевропейские политики, — это чтобы русским, въезжающим в их страны, на одежду пришивали красную звезду, чтобы лучше их различать. Скоро им придется удерживать руку, чтобы при приветствии она сама собой не поднималась вверх. Вызывает тревогу то, как быстро Европа принимает откровенно фашистское поведение как нечто само собой разумеющееся", — подытожил Le Tal.Накануне парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Таллин уже запретил въезд россиянам с "шенгеном", выданным Эстонией. Исключение сделают для дипломатов и членов их семей, лиц, имеющих право на свободное передвижение по законодательству ЕС, а также занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Границу не закроют и для близких родственников обладателей эстонского гражданства либо постоянного вида на жительство.

https://ria.ru/20220811/vizy-1809020307.html

https://ria.ru/20220811/vizy-1808887245.html

европа

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, европа, россия, брюссель, евросоюз, новости - туризм