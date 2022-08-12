Рейтинг@Mail.ru
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/vizy-1809186514.html
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу прекратить выдачу россиянам туристических виз отвратителен, как и любые ограничения по национальному... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:39
2022-08-12T18:16
в мире
россия
эстония
латвия
оон
европарламент
европа
санна марин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9e021249f627b7bc8e38465e222cff23.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу прекратить выдачу россиянам туристических виз отвратителен, как и любые ограничения по национальному признаку, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.Несколько дней назад Зеленский в интервью WP заявил, что россияне должны "жить в собственном мире, пока не поменяют свой подход" и призвал "закрыть границы" с Россией.Он подчеркнул, что позиция украинского президента ошибочна и опасна. Мэтьюс добавил, что она подтверждает правоту российского лидера Владимира Путина, заявившего, что России противостоят патологические русофобы, одержимые ненавистью ко всему русскому.По мнению обозревателя, подобный запрет противоречит западным ценностям."Любые запреты по национальному признаку не только безнравственны и отвратительны по своей природе", — продолжил Мэтьюс.Он уверен, что Западу следует снять ограничения на поездки для россиян, а также не исключать российских студентов из европейских вузов, а наоборот — создать дополнительные места для них.В последнее время в Европе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
https://ria.ru/20220811/frantsiya-1809021816.html
https://ria.ru/20220811/vizy-1808898019.html
россия
эстония
латвия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_d90d6ae4db93046b7ffabe790ddfcb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, латвия, оон, европарламент, европа, санна марин, кая каллас
В мире, Россия, Эстония, Латвия, ООН, Европарламент, Европа, Санна Марин, Кая Каллас
15:39 12.08.2022 (обновлено: 18:16 12.08.2022)
 
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС

Журналист Spectator Мэтью резко осадил Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу прекратить выдачу россиянам туристических виз отвратителен, как и любые ограничения по национальному признаку, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.
Несколько дней назад Зеленский в интервью WP заявил, что россияне должны "жить в собственном мире, пока не поменяют свой подход" и призвал "закрыть границы" с Россией.

"Не давать человеку беспрепятственно путешествовать по Европе только за то, что у него российский паспорт, — точно такой же возмутительный расизм, как трамповский "запрет на въезд для мусульман", — написал журналист.

Он подчеркнул, что позиция украинского президента ошибочна и опасна. Мэтьюс добавил, что она подтверждает правоту российского лидера Владимира Путина, заявившего, что России противостоят патологические русофобы, одержимые ненавистью ко всему русскому.
Рига - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 21:27
Французы поставили на место Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма
По мнению обозревателя, подобный запрет противоречит западным ценностям.
"Любые запреты по национальному признаку не только безнравственны и отвратительны по своей природе", — продолжил Мэтьюс.
Он уверен, что Западу следует снять ограничения на поездки для россиян, а также не исключать российских студентов из европейских вузов, а наоборот — создать дополнительные места для них.
В последнее время в Европе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:09Туризм
Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы
 
В миреРоссияЭстонияЛатвияООНЕвропарламентЕвропаСанна МаринКая Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала