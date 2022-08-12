15:39 12.08.2022 (обновлено: 18:16 12.08.2022)
В Британии осадили Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС
Журналист Spectator Мэтью резко осадил Зеленского за призыв закрыть россиянам въезд в ЕС
Шенгенская виза. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу прекратить выдачу россиянам туристических виз отвратителен, как и любые ограничения по национальному признаку, заявил обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюс.
Несколько дней назад Зеленский в интервью WP заявил, что россияне должны "жить в собственном мире, пока не поменяют свой подход" и призвал "закрыть границы" с Россией.
"Не давать человеку беспрепятственно путешествовать по Европе только за то, что у него российский паспорт, — точно такой же возмутительный расизм, как трамповский "запрет на въезд для мусульман", — написал журналист.
Он подчеркнул, что позиция украинского президента ошибочна и опасна. Мэтьюс добавил, что она подтверждает правоту российского лидера Владимира Путина, заявившего, что России противостоят патологические русофобы, одержимые ненавистью ко всему русскому.
По мнению обозревателя, подобный запрет противоречит западным ценностям.
"Любые запреты по национальному признаку не только безнравственны и отвратительны по своей природе", — продолжил Мэтьюс.
Он уверен, что Западу следует снять ограничения на поездки для россиян, а также не исключать российских студентов из европейских вузов, а наоборот — создать дополнительные места для них.
В последнее время в Европе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
11 августа, 18:09ТуризмНазваны страны Шенгена, которые выдают россиянам визы