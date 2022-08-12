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Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/vizit-1809038595.html
Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС
Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не уверен, что Киев заинтересован в визите экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС так же, как в этом заинтересована РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:39
2022-08-12T00:39
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
василий небензя
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не уверен, что Киев заинтересован в визите экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС так же, как в этом заинтересована Москва."Я не уверен, что Украина хочет визита МАГАТЭ в той же степени, в которой этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное", - сказал Небензя журналистам.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, михаил мизинцев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Мизинцев, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Василий Небензя
00:39 12.08.2022
 
Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред России Небензя: не уверен, что Киев заинтересован в визите МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не уверен, что Киев заинтересован в визите экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС так же, как в этом заинтересована Москва.
"Я не уверен, что Украина хочет визита МАГАТЭ в той же степени, в которой этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное", - сказал Небензя журналистам.
"У нас была возможность провести визит МАГАТЭ в начале июня. Мы сделали все возможное для создания условий для визита МАГАТЭ. Но визит не состоялся из-за позиции Киева и позиции его западных спонсоров, а также позиции секретариата, который приводил в качестве причины проблемы безопасности", - добавил он.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.
Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
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Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВасилий Небензя
 
 
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