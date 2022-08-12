https://ria.ru/20220812/vizit-1809038595.html

Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не уверен, что Киев заинтересован в визите экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС так же, как в этом заинтересована РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:39

2022-08-12T00:39

2022-08-12T00:39

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

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энергодар

магатэ

запорожская аэс

василий небензя

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ООН, 12 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не уверен, что Киев заинтересован в визите экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС так же, как в этом заинтересована Москва."Я не уверен, что Украина хочет визита МАГАТЭ в той же степени, в которой этого хотим мы, несмотря на то что они утверждают обратное", - сказал Небензя журналистам.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации РФ предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1809033505.html

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в мире, михаил мизинцев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, василий небензя