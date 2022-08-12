Рейтинг@Mail.ru
Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/vef-1809216329.html
Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий
Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий - РИА Новости, 12.08.2022
Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:34
2022-08-12T16:47
восточный экономический форум (вэф)
россия
экономика
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489881_0:246:3165:2026_1920x0_80_0_0_e47844e2a6b23d346e5db20902a7b8ed.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)."Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий. Эти показатели сегодня подтверждают репутацию Восточного экономического форума, как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-тихоокеанском регионе", - приводит слова Кобякова фонд "Росконгресс".По словам Кобякова, мероприятия форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.Он отметил, что форум этого года будет существенно отличаться от предыдущих, так как влияние Дальнего Востока на развитие страны существенно возрастает, а восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала."Значение макрорегиона растет в условиях санкций, которые принимают против нас недружественные страны. Эти санкции, конечно, с одной стороны, создают препятствия для развития экономики нашей страны, а, с другой стороны, создают новые возможности, заставляя нас приобрести новые компетенции, требуют преобразования в промышленности, инновациях, науке, качестве образования. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать на форуме", - добавил Кобяков.
https://ria.ru/20220804/forum-1807291606.html
https://ria.ru/20220804/programma-1807166713.html
россия
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489881_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_dfe7e6c9be2d48566162571276db218c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный экономический форум (вэф), россия, экономика, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
16:34 12.08.2022 (обновлено: 16:47 12.08.2022)
 
Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий

Участие в ВЭФ 5-8 сентября подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Восточный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
"Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий. Эти показатели сегодня подтверждают репутацию Восточного экономического форума, как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-тихоокеанском регионе", - приводит слова Кобякова фонд "Росконгресс".
По словам Кобякова, мероприятия форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
4 августа, 17:33
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Он отметил, что форум этого года будет существенно отличаться от предыдущих, так как влияние Дальнего Востока на развитие страны существенно возрастает, а восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала.
"Значение макрорегиона растет в условиях санкций, которые принимают против нас недружественные страны. Эти санкции, конечно, с одной стороны, создают препятствия для развития экономики нашей страны, а, с другой стороны, создают новые возможности, заставляя нас приобрести новые компетенции, требуют преобразования в промышленности, инновациях, науке, качестве образования. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать на форуме", - добавил Кобяков.
Спортивная программа ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 11:21
Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open
 
Восточный экономический форум (ВЭФ)РоссияЭкономикаВладивостокДальний ВостокДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала