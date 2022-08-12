https://ria.ru/20220812/vef-1809216329.html

Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий

Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий - РИА Новости, 12.08.2022

Участие в ВЭФ подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:34

2022-08-12T16:34

2022-08-12T16:47

восточный экономический форум (вэф)

россия

экономика

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители бизнеса из 46 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)."Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий. Эти показатели сегодня подтверждают репутацию Восточного экономического форума, как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-тихоокеанском регионе", - приводит слова Кобякова фонд "Росконгресс".По словам Кобякова, мероприятия форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.Он отметил, что форум этого года будет существенно отличаться от предыдущих, так как влияние Дальнего Востока на развитие страны существенно возрастает, а восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала."Значение макрорегиона растет в условиях санкций, которые принимают против нас недружественные страны. Эти санкции, конечно, с одной стороны, создают препятствия для развития экономики нашей страны, а, с другой стороны, создают новые возможности, заставляя нас приобрести новые компетенции, требуют преобразования в промышленности, инновациях, науке, качестве образования. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать на форуме", - добавил Кобяков.

https://ria.ru/20220804/forum-1807291606.html

https://ria.ru/20220804/programma-1807166713.html

россия

владивосток

дальний восток

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Наталья Макарова

восточный экономический форум (вэф), россия, экономика, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)