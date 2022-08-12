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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля - РИА Новости, 12.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля
Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро - до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:48
2022-08-12T19:48
2022-08-12T19:48
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро - до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек - до 60,6 рубля, евро - на 30 копеек, до 62,31 рубля.По итогам рабочей недели доллар вырос на 2 копейки, евро - на 77 копеек.
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экономика, валюта, рубль, доллар, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Валюта, Рубль, Доллар, Московская биржа, Россия
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,6 рубля, евро — 62,31 рубля