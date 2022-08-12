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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля - РИА Новости, 12.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу снизился до 60,6 рубля

Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро - до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:48

2022-08-12T19:48

2022-08-12T19:48

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рубль символически укрепился в пятницу, но по итогам недели ослаб: доллар снизился в пятницу до 60,6 рубля, евро - до 62,31 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек - до 60,6 рубля, евро - на 30 копеек, до 62,31 рубля.По итогам рабочей недели доллар вырос на 2 копейки, евро - на 77 копеек.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, валюта, рубль, доллар, московская биржа, россия