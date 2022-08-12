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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля - РИА Новости, 12.08.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 27,64 копейки - до 60,8993 рубля, курс евро - на 1,99 копейки, до... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:41
2022-08-12T16:41
2022-08-12T16:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 27,64 копейки - до 60,8993 рубля, курс евро - на 1,99 копейки, до 62,5355 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евро, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, евро, Доллар
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля, евро — 62,54 рубля