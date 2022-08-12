https://ria.ru/20220812/valyuta-1809218329.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля - РИА Новости, 12.08.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 27,64 копейки - до 60,8993 рубля, курс евро - на 1,99 копейки, до... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:41

2022-08-12T16:41

2022-08-12T16:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

доллар

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 27,64 копейки - до 60,8993 рубля, курс евро - на 1,99 копейки, до 62,5355 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220809/ukaz-1808339742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро, доллар