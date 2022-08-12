https://ria.ru/20220812/vaktsinatsiya-1809200438.html

В России начали производство насадок для назальной вакцины от COVID-19

В России начали производство насадок для назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2022

В России начали производство насадок для назальной вакцины от COVID-19

Насадки для назальной вакцины против коронавирусной инфекции начали производить в России, первую партию выкупили власти Курской области, там вакцинация данной... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:00

2022-08-12T16:00

2022-08-12T16:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Насадки для назальной вакцины против коронавирусной инфекции начали производить в России, первую партию выкупили власти Курской области, там вакцинация данной вакциной уже началась, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Да, в Курске началась вакцинация. Действительно, нашли российское предприятие в районе Санкт-Петербурга, которое делает сейчас эти насадки, Минздрав с ними оперативно отработал, провели необходимые испытания, какое-то количество было сделано. Это полностью отечественные изделия. Курские власти - большие молодцы, они первые среагировали и все до последней насадки из первой партии на этом предприятии купили", - сказал Гинцбург. Он отметил, что какое-то количество насадок для своих сотрудников заказал Минздрав.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767296151.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, вакцинация россиян от covid-19