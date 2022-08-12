Рейтинг@Mail.ru
Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html
Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ
Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 12.08.2022
Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ
Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко рассказал, что с момента начала спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:33
2022-08-12T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809262353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80897e3cbc32b6dd70aa61ffb0d5fefe.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко рассказал, что с момента начала спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между мирными жителями города. Видео его опроса есть в распоряжении РИА Новости.По словам Ильченко, который сейчас находится в статусе подозреваемого, он входил в преступные схемы по отмыванию денег в городе, а также был в курсе наркотрафика, который шел через Мелитополь и покрывался бывшим мэром Иваном Федоровым."На момент начала специальной военной операции я изначально принял проукраинскую сторону, создал свой Telegram-канал, в котором публиковал сведения, порочащие честь и достоинство ВС РФ, военно-гражданской администрации и правоохранителей города. Основной моей обязанностью было публиковать материалы, которые призывали уничтожать и настраивали людей против тех мирных граждан, которые изначально приняли сторону РФ, и которые пытались построить здесь мирную жизнь", — заявил он.Ильченко признал, что осознавал все свои действия и понимал, что они могут привести к множеству жертв среди мирного населения города."Спецслужбы предложили мне сотрудничество, я охотно согласился. Уже тогда я изначально понимал, что данные, которые я публикую в Telegram-канале, передаются не только СБУ Украины, но и Главному управлению разведки Минобороны Украины для того, чтобы они совершали террористические акты путем направления украинских ракет "Точка-У" по Мелитополю, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Стратегическим моментом у них также было определить расположение российских ПВО, чтобы украинские ракеты долетали и до жилых районов города", — заявил подозреваемый.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html
https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html
https://ria.ru/20220810/melitopol-1808747619.html
россия
украина
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рассказ адвоката из Мелитополя о сотрудничестве с СБУ
Адвокат из Мелитополя рассказал, что с начала российской спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, в котором разжигал рознь между жителями города (видео опроса есть в распоряжении РИА Новости).
2022-08-12T17:33
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809262353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57df5037a781378cd91dfb17534cfe17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, мелитополь, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Мелитополь, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:33 12.08.2022 (обновлено: 18:59 12.08.2022)
 
Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ

Адвокат из Мелитополя Ильченко рассказал, как передавал СБУ информацию о российских ПВО

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко рассказал, что с момента начала спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между мирными жителями города. Видео его опроса есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Ильченко, который сейчас находится в статусе подозреваемого, он входил в преступные схемы по отмыванию денег в городе, а также был в курсе наркотрафика, который шел через Мелитополь и покрывался бывшим мэром Иваном Федоровым.
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 20:23Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области задержали украинского диверсанта
"На момент начала специальной военной операции я изначально принял проукраинскую сторону, создал свой Telegram-канал, в котором публиковал сведения, порочащие честь и достоинство ВС РФ, военно-гражданской администрации и правоохранителей города. Основной моей обязанностью было публиковать материалы, которые призывали уничтожать и настраивали людей против тех мирных граждан, которые изначально приняли сторону РФ, и которые пытались построить здесь мирную жизнь", — заявил он.
Ильченко признал, что осознавал все свои действия и понимал, что они могут привести к множеству жертв среди мирного населения города.
Момент задержания в Крыму подозреваемого в работе с СБУ
31 марта, 14:30
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
"Спецслужбы предложили мне сотрудничество, я охотно согласился. Уже тогда я изначально понимал, что данные, которые я публикую в Telegram-канале, передаются не только СБУ Украины, но и Главному управлению разведки Минобороны Украины для того, чтобы они совершали террористические акты путем направления украинских ракет "Точка-У" по Мелитополю, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Стратегическим моментом у них также было определить расположение российских ПВО, чтобы украинские ракеты долетали и до жилых районов города", — заявил подозреваемый.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 22:49Специальная военная операция на Украине
Система ПВО отразила атаку украинских войск на Мелитополь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФМелитопольЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала