https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html

Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ

Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 12.08.2022

Адвокат из Мелитополя признался в сотрудничестве с СБУ

Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко рассказал, что с момента начала спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:33

2022-08-12T17:33

2022-08-12T18:59

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко рассказал, что с момента начала спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, где разжигал рознь между мирными жителями города. Видео его опроса есть в распоряжении РИА Новости.По словам Ильченко, который сейчас находится в статусе подозреваемого, он входил в преступные схемы по отмыванию денег в городе, а также был в курсе наркотрафика, который шел через Мелитополь и покрывался бывшим мэром Иваном Федоровым."На момент начала специальной военной операции я изначально принял проукраинскую сторону, создал свой Telegram-канал, в котором публиковал сведения, порочащие честь и достоинство ВС РФ, военно-гражданской администрации и правоохранителей города. Основной моей обязанностью было публиковать материалы, которые призывали уничтожать и настраивали людей против тех мирных граждан, которые изначально приняли сторону РФ, и которые пытались построить здесь мирную жизнь", — заявил он.Ильченко признал, что осознавал все свои действия и понимал, что они могут привести к множеству жертв среди мирного населения города."Спецслужбы предложили мне сотрудничество, я охотно согласился. Уже тогда я изначально понимал, что данные, которые я публикую в Telegram-канале, передаются не только СБУ Украины, но и Главному управлению разведки Минобороны Украины для того, чтобы они совершали террористические акты путем направления украинских ракет "Точка-У" по Мелитополю, чтобы уничтожить инфраструктуру города. Стратегическим моментом у них также было определить расположение российских ПВО, чтобы украинские ракеты долетали и до жилых районов города", — заявил подозреваемый.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220712/diversant-1802071744.html

https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html

https://ria.ru/20220810/melitopol-1808747619.html

россия

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мелитополь

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рассказ адвоката из Мелитополя о сотрудничестве с СБУ Адвокат из Мелитополя рассказал, что с начала российской спецоперации сотрудничал с СБУ и вел свой Telegram-канал, в котором разжигал рознь между жителями города (видео опроса есть в распоряжении РИА Новости). 2022-08-12T17:33 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, мелитополь, запорожская область, ситуация в днр и лнр