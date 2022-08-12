https://ria.ru/20220812/ukraina-1809148763.html

На Украине планируют изменить статус английского языка

На Украине планируют изменить статус английского языка - РИА Новости, 12.08.2022

На Украине планируют изменить статус английского языка

Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:56

2022-08-12T13:56

2022-08-12T15:15

в мире

руслан стефанчук

украина

евросоюз

верховная рада украины

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150562/65/1505626503_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_b246538ab9c33da8440a45ca1e667851.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.Как утверждает чиновник, без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира "языковым барьером"."Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком", — добавил Карандеев.В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета, в столице Украины в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по его защите.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220731/bloger-1806235721.html

https://ria.ru/20220716/yazyk-1802940334.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руслан стефанчук, украина, евросоюз, верховная рада украины, сергей лавров, россия