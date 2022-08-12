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На Украине планируют изменить статус английского языка - РИА Новости, 12.08.2022
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На Украине планируют изменить статус английского языка
На Украине планируют изменить статус английского языка - РИА Новости, 12.08.2022
На Украине планируют изменить статус английского языка
Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:56
2022-08-12T15:15
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.Как утверждает чиновник, без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира "языковым барьером"."Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком", — добавил Карандеев.В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета, в столице Украины в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по его защите.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, руслан стефанчук, украина, евросоюз, верховная рада украины, сергей лавров, россия
В мире, Руслан Стефанчук, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров, Россия
13:56 12.08.2022 (обновлено: 15:15 12.08.2022)
 
На Украине планируют изменить статус английского языка

Минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкДень знаний в Киеве
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.

"Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни", — приводит его слова издание "УНН".

Как утверждает чиновник, без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира "языковым барьером".
"Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком", — добавил Карандеев.
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В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета, в столице Украины в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.
Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по его защите.
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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