13:56 12.08.2022 (обновлено: 15:15 12.08.2022)
На Украине планируют изменить статус английского языка
Минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка
День знаний в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство культуры Украины разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.
"Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни", — приводит его слова издание "УНН".
"Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком", — добавил Карандеев.
В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета, в столице Украины в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива.
Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная языковая комиссия и введена должность уполномоченного по его защите.
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.