https://ria.ru/20220812/ukraina-1809141255.html

На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"

На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм" - РИА Новости, 12.08.2022

На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"

Экс-советник главы Хмельницкой области Украины на 15 лет лишен права занимать госдолжности и может быть осужден за "коллаборационистскую деятельность" после... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:37

2022-08-12T13:37

2022-08-12T13:37

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-советник главы Хмельницкой области Украины на 15 лет лишен права занимать госдолжности и может быть осужден за "коллаборационистскую деятельность" после того, как публично попросил не оскорблять россиян, сообщили в Хмельницком апелляционном суде."Староконстантиновский районный суд признал виновным 74-летнего советника городского главы в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины... и на 15 лет лишил его права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги", - приводит сообщение пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда издание "Судебно-юридическая газета".В суде рассказали, что он просил журналистов не употреблять слово "рашист", потому что оно "оскорбляет россиян". Как следует из приговора, он в служебном кабинете горсовета во время дискуссии с чиновниками сказал, что "убивают украинский народ не войска РФ, а украинская пропаганда". Во время обыска его помещения, как утверждают в суде, следователи нашли карту Украины, разделенной между несколькими государствами, и паспорт гражданина СССР.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде.Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 000 гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, по состоянию на 24 июля более 1 тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах. По ее словам, все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме", и кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ и руководителей ряда региональных структур СБУ.

https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806548747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь клименко, мария захарова, ссср, россия, украина, служба безопасности украины