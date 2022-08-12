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На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм" - РИА Новости, 12.08.2022
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На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"
На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм" - РИА Новости, 12.08.2022
На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"
Экс-советник главы Хмельницкой области Украины на 15 лет лишен права занимать госдолжности и может быть осужден за "коллаборационистскую деятельность" после... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:37
2022-08-12T13:37
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-советник главы Хмельницкой области Украины на 15 лет лишен права занимать госдолжности и может быть осужден за "коллаборационистскую деятельность" после того, как публично попросил не оскорблять россиян, сообщили в Хмельницком апелляционном суде."Староконстантиновский районный суд признал виновным 74-летнего советника городского главы в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины... и на 15 лет лишил его права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги", - приводит сообщение пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда издание "Судебно-юридическая газета".В суде рассказали, что он просил журналистов не употреблять слово "рашист", потому что оно "оскорбляет россиян". Как следует из приговора, он в служебном кабинете горсовета во время дискуссии с чиновниками сказал, что "убивают украинский народ не войска РФ, а украинская пропаганда". Во время обыска его помещения, как утверждают в суде, следователи нашли карту Украины, разделенной между несколькими государствами, и паспорт гражданина СССР.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде.Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 000 гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, по состоянию на 24 июля более 1 тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах. По ее словам, все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме", и кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ и руководителей ряда региональных структур СБУ.
https://ria.ru/20220806/pokushenie-1807761979.html
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в мире, игорь клименко, мария захарова, ссср, россия, украина, служба безопасности украины
В мире, Игорь Клименко, Мария Захарова, СССР, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
13:37 12.08.2022
 
На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"

Экс-советника главы Хмельницкой области наказали за оппозиционную точку зрения

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-советник главы Хмельницкой области Украины на 15 лет лишен права занимать госдолжности и может быть осужден за "коллаборационистскую деятельность" после того, как публично попросил не оскорблять россиян, сообщили в Хмельницком апелляционном суде.
"Староконстантиновский районный суд признал виновным 74-летнего советника городского главы в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины... и на 15 лет лишил его права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления или органах, оказывающих публичные услуги", - приводит сообщение пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда издание "Судебно-юридическая газета".
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В суде рассказали, что он просил журналистов не употреблять слово "рашист", потому что оно "оскорбляет россиян". Как следует из приговора, он в служебном кабинете горсовета во время дискуссии с чиновниками сказал, что "убивают украинский народ не войска РФ, а украинская пропаганда". Во время обыска его помещения, как утверждают в суде, следователи нашли карту Украины, разделенной между несколькими государствами, и паспорт гражданина СССР.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде.
Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 000 гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет. По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, по состоянию на 24 июля более 1 тысячи уголовных дел заведено за пять месяцев за коллаборационизм на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах. По ее словам, все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме", и кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ и руководителей ряда региональных структур СБУ.
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На Украине проверят причастность прокуроров к "коллаборационизму"
 
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