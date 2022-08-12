https://ria.ru/20220812/ukraina-1809120598.html
В киевских школах не будут преподавать русский язык
В киевских школах не будут преподавать русский язык - РИА Новости, 12.08.2022
В киевских школах не будут преподавать русский язык
Преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива не предусмотрено в школах Киева в грядущем учебном году, сообщает украинское... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:47
2022-08-12T12:47
2022-08-12T12:49
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива не предусмотрено в школах Киева в грядущем учебном году, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета."В школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Утверждается, что такой ответ от Постоянной комиссии был получен за запрос одной из общественных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
12:47 12.08.2022 (обновлено: 12:49 12.08.2022)
В киевских школах не будут преподавать русский язык
"Страна.ua": русского языка в киевских школах не будет даже на факультативе