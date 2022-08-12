Рейтинг@Mail.ru
В киевских школах не будут преподавать русский язык - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809120598.html
В киевских школах не будут преподавать русский язык
В киевских школах не будут преподавать русский язык - РИА Новости, 12.08.2022
В киевских школах не будут преподавать русский язык
Преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива не предусмотрено в школах Киева в грядущем учебном году, сообщает украинское... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:47
2022-08-12T12:49
в мире
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_0:79:3364:1971_1920x0_80_0_0_040e0c4fb16112b44d45d55a79695428.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива не предусмотрено в школах Киева в грядущем учебном году, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета."В школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Утверждается, что такой ответ от Постоянной комиссии был получен за запрос одной из общественных организаций.
https://ria.ru/20220731/bloger-1806235721.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_e65ee275ad75c5d7ed69bf124d2dfc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
12:47 12.08.2022 (обновлено: 12:49 12.08.2022)
 
В киевских школах не будут преподавать русский язык

"Страна.ua": русского языка в киевских школах не будет даже на факультативе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преподавание на русском языке и даже его изучение в качестве факультатива не предусмотрено в школах Киева в грядущем учебном году, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на Постоянную комиссию по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета.
"В школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Утверждается, что такой ответ от Постоянной комиссии был получен за запрос одной из общественных организаций.
Львов - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 16:22
СМИ: во Львове задержали блогера, возмутившегося неприятием русского языка
 
В миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала