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Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
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Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР
Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР
Украинские войска покидают позиции в районе населенного пункта Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:49
2022-08-12T10:57
в мире
соледар
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ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска покидают позиции в районе населенного пункта Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в Telegram-канале.Ранее Марочко сообщил, что войска республик вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс". Нагорное находится от Соледара на расстоянии менее 20 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220812/lnr-1809043743.html
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в мире, соледар, лнр
В мире, Соледар, ЛНР
08:49 12.08.2022 (обновлено: 10:57 12.08.2022)
 
Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: украинские войска покидают позиции в Нагорном

© AFP 2022 / Anatolii StepanovТанк военнослужащих ВСУ
Танк военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска покидают позиции в районе населенного пункта Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в Telegram-канале.
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Ранее Марочко сообщил, что войска республик вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс".
Нагорное находится от Соледара на расстоянии менее 20 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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