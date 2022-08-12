https://ria.ru/20220812/ukraina-1809054264.html

Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР

Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска покидают позиции в Нагорном в ДНР

Украинские войска покидают позиции в районе населенного пункта Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:49

2022-08-12T08:49

2022-08-12T10:57

в мире

соледар

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_0:23:2896:1653_1920x0_80_0_0_d8f2ef9531c887b56b55869fb3155cc8.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска покидают позиции в районе населенного пункта Нагорное и перемещаются в сторону Соледара, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику", — написал он в Telegram-канале.Ранее Марочко сообщил, что войска республик вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс". Нагорное находится от Соледара на расстоянии менее 20 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220812/lnr-1809043743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, соледар, лнр