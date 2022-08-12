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Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов - РИА Новости, 12.08.2022
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Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов
Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов - РИА Новости, 12.08.2022
Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов
Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T07:58
2022-08-12T10:55
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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.Все выходящие из украинских черноморских портов суда с продовольствием сначала следуют к проливу Босфор, где их инспектируют представители координационного центра, затем продолжают путь по маршруту.Транспортировка зерна стала возможной после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два пакетных соглашения. Одно из них предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второе определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии для Африки Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
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в мире, турция, россия, белиз, оон
В мире, Турция, Россия, Белиз, ООН
07:58 12.08.2022 (обновлено: 10:55 12.08.2022)
 
Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов

Из украинских портов вышли два сухогруза с сельхозпродукцией, одно проследует в Иран

© AP Photo / David GoldmanСухогруз с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Корабль SORMOVSKIY под флагом Белиза, перевозивший 3050 тонн пшеницы, покинул порт Черноморск и следует в Текирдаг. Судно STAR LAURA под флагом Маршалловых Островов с 60 000 тоннами кукурузы также покинуло порт "Южный" и последует в Иран", — информирует турецкое военное ведомство в Twitter.

Все выходящие из украинских черноморских портов суда с продовольствием сначала следуют к проливу Босфор, где их инспектируют представители координационного центра, затем продолжают путь по маршруту.
Транспортировка зерна стала возможной после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два пакетных соглашения. Одно из них предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второе определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии для Африки Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 06:40
Судно с украинским зерном покинуло турецкий порт и направляется в Египет
 
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