https://ria.ru/20220812/ukraina-1809050612.html

Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов

Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов - РИА Новости, 12.08.2022

Два сухогруза с пшеницей и кукурузой вышли из украинских портов

Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:58

2022-08-12T07:58

2022-08-12T10:55

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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.Все выходящие из украинских черноморских портов суда с продовольствием сначала следуют к проливу Босфор, где их инспектируют представители координационного центра, затем продолжают путь по маршруту.Транспортировка зерна стала возможной после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле два пакетных соглашения. Одно из них предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второе определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии для Африки Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.

https://ria.ru/20220812/sudno-1809048352.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, россия, белиз, оон