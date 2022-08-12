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На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн - РИА Новости, 12.08.2022
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На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн - РИА Новости, 12.08.2022
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн
В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:54
2022-08-12T05:13
в мире
сергей кривонос
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы ведомства Анну Маляр.При этом ни имя, ни должность провинившегося военного не называются, как и СМИ, которому он дал интервью."Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - цитирует заявление Маляр "Страна".По ее словам, по данному случаю СБУ уже ведет расследование.Источники "Страны" в правоохранительных органах предполагают, что речь идет о экс-заместителе секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергее Кривоносе. Кроме того, есть вероятность, что подозреваемым может быть генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области, утверждает издание.
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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
В мире, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
03:54 12.08.2022 (обновлено: 05:13 12.08.2022)
 
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн

СМИ: в минобороны Украины "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы ведомства Анну Маляр.
При этом ни имя, ни должность провинившегося военного не называются, как и СМИ, которому он дал интервью.
"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - цитирует заявление Маляр "Страна".
По ее словам, по данному случаю СБУ уже ведет расследование.
Источники "Страны" в правоохранительных органах предполагают, что речь идет о экс-заместителе секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергее Кривоносе. Кроме того, есть вероятность, что подозреваемым может быть генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области, утверждает издание.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:38
СБУ заподозрила бывшего замглавы военной разведки в госизмене
 
В миреСергей КривоносВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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