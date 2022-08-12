https://ria.ru/20220812/ukraina-1809044761.html
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн - РИА Новости, 12.08.2022
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн
В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:54
2022-08-12T03:54
2022-08-12T05:13
в мире
сергей кривонос
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы ведомства Анну Маляр.При этом ни имя, ни должность провинившегося военного не называются, как и СМИ, которому он дал интервью."Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - цитирует заявление Маляр "Страна".По ее словам, по данному случаю СБУ уже ведет расследование.Источники "Страны" в правоохранительных органах предполагают, что речь идет о экс-заместителе секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергее Кривоносе. Кроме того, есть вероятность, что подозреваемым может быть генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области, утверждает издание.
https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
В мире, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
03:54 12.08.2022 (обновлено: 05:13 12.08.2022)
На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн
СМИ: в минобороны Украины "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн