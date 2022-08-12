https://ria.ru/20220812/ukraina-1809044761.html

На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн

На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн - РИА Новости, 12.08.2022

На Украине "высокопоставленного военного" заподозрили в раскрытии тайн

В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:54

2022-08-12T03:54

2022-08-12T05:13

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сергей кривонос

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В минобороны Украины подозревают "высокопоставленного военного" в раскрытии секретов в интервью журналистам, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на замглавы ведомства Анну Маляр.При этом ни имя, ни должность провинившегося военного не называются, как и СМИ, которому он дал интервью."Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - цитирует заявление Маляр "Страна".По ее словам, по данному случаю СБУ уже ведет расследование.Источники "Страны" в правоохранительных органах предполагают, что речь идет о экс-заместителе секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергее Кривоносе. Кроме того, есть вероятность, что подозреваемым может быть генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области, утверждает издание.

https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807544245.html

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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина