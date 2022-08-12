https://ria.ru/20220812/ubiystvo-1809062405.html

СК завершил расследование дела об убийстве хореографа в Москве

СК завершил расследование дела об убийстве хореографа в Москве - РИА Новости, 12.08.2022

СК завершил расследование дела об убийстве хореографа в Москве

Следователи завершили расследование дела об убийстве девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:02

2022-08-12T10:02

2022-08-12T10:02

происшествия

москва

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об убийстве девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как ранее сообщалось, вечером 23 декабря 2020 года в полицию поступила информация, что у одного из домов на Профсоюзной улице в Москве неизвестный выстрелил в сторону девушки 1990 года рождения, после чего скрылся. Она скончалась в больнице. Как ранее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитая - хореограф Наталья Пронина."Завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Сосенковой, Алексея Головина, Константина Таранова, Руслана и Хасана Тагировых", - сказала Иванова.Она пояснила, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации, подстрекательстве и пособничестве убийству по найму и убийству по найму", "незаконном изготовлении оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия", "разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия".По версии СК, Сосенкова на почве ревности решила убить Пронину, о чем сообщила своему сожителю Таранову, согласившемуся организовать убийство. Таранов обратился к Головину, который нашел исполнителя в лице Руслана Тагирова, согласившегося на убийство за 300 тысяч рублей. Распределив роли и купив оружие, фигуранты установили слежку за девушкой. Вечером 23 декабря 2020 года на Профсоюзной улице Тагиров выстрелил в неё и скрылся. Девушку госпитализировали, однако на следующий день она скончалась в больнице.Также Иванова сообщила, что 15 декабря 2020 года Головин и братья Тагировы напали на мужчину в Новой Москве, а после угнали его машину. Мужчина тогда побоялся обращаться в полицию, а позже именно на этом автомобиле после убийства девушки Тагиров-старший скрылся с места преступления. Фигурантов задержали. Иванова уточнила, что Тагиров, покидая место преступления, выбросил оружие, оставив на нем свои отпечатки."Следствием получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым им преступным деяниям и, несмотря на их активное противодействие, установлены все обстоятельства совершенных преступлений и распределенные между ними роли. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавила она.

https://ria.ru/20210208/moskva-1596510732.html

https://ria.ru/20220727/ubiystvo-1805257247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)