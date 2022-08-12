Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220812/turizm-1809096000.html
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:51
2022-08-12T11:51
туризм
новости - туризм
россия
горно-алтайск
туризм
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805929910_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_3079b8778762d89b20e64ef8fb75c95b.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли.Премьер в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства.Мишустин отметил важность получения обратной связи от туристов, чтобы корректировать планы развития туристической отрасли. Он обратился к представителям регионов с просьбой "внимательно смотреть, что хотят люди"."Если сделать простые средства для сбора обратной связи, элементарные опросные анкеты и с этим сверять свои мастер-планы, планы строительства, то будет потом гораздо проще привлекать людей, для которых все это строится", - сказал Мишустин в Горно-Алтайске на совещании по развитию туристического комплекса РФ.
https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html
россия
горно-алтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805929910_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_fd2a37fecc93eb27adc5599cd7568796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, горно-алтайск, туризм, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Горно-Алтайск, Туризм, Михаил Мишустин
11:51 12.08.2022
 
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов

Премьер Мишустин призвал обращать внимание на обратную связь от туристов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы на вершине горы Машук в Пятигорске
Туристы на вершине горы Машук в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Туристы на вершине горы Машук в Пятигорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли.
Премьер в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства.
Мишустин отметил важность получения обратной связи от туристов, чтобы корректировать планы развития туристической отрасли. Он обратился к представителям регионов с просьбой "внимательно смотреть, что хотят люди".
"Если сделать простые средства для сбора обратной связи, элементарные опросные анкеты и с этим сверять свои мастер-планы, планы строительства, то будет потом гораздо проще привлекать людей, для которых все это строится", - сказал Мишустин в Горно-Алтайске на совещании по развитию туристического комплекса РФ.
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 11:42Туризм
Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияГорно-АлтайскТуризмМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала