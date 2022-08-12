https://ria.ru/20220812/turizm-1809096000.html
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:51
2022-08-12T11:51
2022-08-12T11:51
туризм
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горно-алтайск
туризм
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее собирать обратную связь для развития туристической отрасли.Премьер в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства.Мишустин отметил важность получения обратной связи от туристов, чтобы корректировать планы развития туристической отрасли. Он обратился к представителям регионов с просьбой "внимательно смотреть, что хотят люди"."Если сделать простые средства для сбора обратной связи, элементарные опросные анкеты и с этим сверять свои мастер-планы, планы строительства, то будет потом гораздо проще привлекать людей, для которых все это строится", - сказал Мишустин в Горно-Алтайске на совещании по развитию туристического комплекса РФ.
https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, горно-алтайск, туризм, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Горно-Алтайск, Туризм, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о важности обратной связи от туристов
Премьер Мишустин призвал обращать внимание на обратную связь от туристов