https://ria.ru/20220812/turizm-1809089468.html

Получение прав на снегоходы и вездеходы для турцелей могут упростить

Получение прав на снегоходы и вездеходы для турцелей могут упростить - РИА Новости, 12.08.2022

Получение прав на снегоходы и вездеходы для турцелей могут упростить

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал поручить профильным ведомствам изучить вопрос о возможности упрощения получения прав на снего- и вездеходы для... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:42

2022-08-12T11:42

2022-08-12T11:42

туризм

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

михаил мишустин

туризм

новости - туризм

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал поручить профильным ведомствам изучить вопрос о возможности упрощения получения прав на снего- и вездеходы для туристических целей, но подчеркнул, что важно не допустить снижения уровня безопасности в этой сфере.Об этом премьер заявил в пятницу на совещании по развитию сферы туризма, отвечая на соответствующую просьбу одного из участников встречи.Мишустин отметил, что "упрощение не всегда разумно, потому что основные несчастные случаи на отдыхе бывают, когда кто-то говорит: "смотри, как я умею". Он подчеркнул, что таким транспортом важно уметь пользоваться профессионально."Я не против соответствующего поручения, которое мы, конечно, дадим МВД, Минсельхозу, Ростуризму, чтобы они проработали этот вопрос и посмотрели, можно ли упростить. Правительство в этом смысле всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, но не навыков. Навык вождения соответствующего вездехода, снегохода очень важен. Поэтому я попрошу с учетом именно этого момента посмотреть, что еще можно упростить, в первую очередь облегчив доступность таких курсов, но не упрощать навыки, которыми должен обладать тот, кто поведет людей [на этой технике], безопасность отдыха людей должна гарантироваться", - сказал Мишустин.Глава кабмина еще раз подчеркнул, что вопрос о возможности такого упрощения надо обсуждать с профессионалами, "которые должны ответственно подтвердить эту возможность". "Такое поручение мы дадим", - заключил он.

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

https://ria.ru/20220812/chartery-1809087880.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, туризм, новости - туризм