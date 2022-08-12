https://ria.ru/20220812/tsb-1809136326.html
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне
ЦБ РФ в 2025 году планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:21
2022-08-12T13:21
2022-08-12T13:21
экономика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ЦБ РФ в 2025 году планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую инфраструктуру, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов."В 2025 году Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля, осуществить подключение небанковских финансовых посредников, финансовых платформ, биржевой инфраструктуры", - сказано в документе.
https://ria.ru/20220812/krizis-1809132183.html
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экономика
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне
ЦБ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году