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ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне
ЦБ РФ в 2025 году планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:21
2022-08-12T13:21
экономика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ЦБ РФ в 2025 году планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую инфраструктуру, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов."В 2025 году Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля, осуществить подключение небанковских финансовых посредников, финансовых платформ, биржевой инфраструктуры", - сказано в документе.
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экономика
Экономика
13:21 12.08.2022
 
ЦБ планирует реализовать использование цифрового рубля в офлайне

ЦБ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ЦБ РФ в 2025 году планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к таким расчётам небанковских финансовых посредников и биржевую инфраструктуру, говорится в его проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов.
"В 2025 году Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля, осуществить подключение небанковских финансовых посредников, финансовых платформ, биржевой инфраструктуры", - сказано в документе.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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