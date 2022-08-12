https://ria.ru/20220812/tranzit-1809130413.html
Украина получила платеж от "Транснефти" за транзит
Украина получила платеж от "Транснефти" за транзит - РИА Новости, 12.08.2022
Украина получила платеж от "Транснефти" за транзит
"Укртранснафта" получила деньги за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:08
2022-08-12T13:08
2022-08-12T14:21
экономика
чехия
венгрия
словакия
транснефть
укртранснафта
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" получила деньги за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Украинская сторона подтвердила получение платежа", — сказал он.Как пояснил представитель "Транснефти", дополнительный объем по "Дружбе" для поставок в Чехию прокачиваться не будет, Словакия и Чехия перераспределят поступающее сейчас топливо между собой. То есть поменяется лишь схема учета нефти, которая поступает в Словакию на нефтеперекачивающую станцию "Будковице"."Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, так как "Транснефть" не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Впоследствии венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской компанией о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге топливо пошло в Словакию в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.Впоследствии пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил РИА Новости, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок, пересмотрел свое решение и принял документы. В Чехии ожидают возобновление поставок топлива по южной ветке трубопровода "Дружба" в пятницу или субботу.
https://ria.ru/20220810/neft-1808554262.html
https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чехия, венгрия, словакия, транснефть, укртранснафта, украина, цены на нефть
Экономика, Чехия, Венгрия, Словакия, Транснефть, Укртранснафта, Украина, Цены на нефть
13:08 12.08.2022 (обновлено: 14:21 12.08.2022)
Украина получила платеж от "Транснефти" за транзит
Украина подтвердила получение платежа от "Транснефти" за транзит
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Укртранснафта" получила деньги за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Украинская сторона подтвердила получение платежа", — сказал он.
Как пояснил представитель "Транснефти", дополнительный объем по "Дружбе" для поставок в Чехию прокачиваться не будет, Словакия и Чехия перераспределят поступающее сейчас топливо между собой. То есть поменяется лишь схема учета нефти, которая поступает в Словакию на нефтеперекачивающую станцию "Будковице".
"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, так как "Транснефть" не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Впоследствии венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской компанией о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге топливо пошло в Словакию в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.
Впоследствии пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил РИА Новости, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок, пересмотрел свое решение и принял документы. В Чехии
ожидают возобновление поставок топлива по южной ветке трубопровода "Дружба" в пятницу или субботу.