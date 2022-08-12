https://ria.ru/20220812/tramp-1809305018.html

Суд во Флориде рассекретил ордер на обыск в имении Трампа

Суд во Флориде рассекретил ордер на обыск в имении Трампа - РИА Новости, 12.08.2022

Суд во Флориде рассекретил ордер на обыск в имении Трампа

Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения бывшего президента США Дональда Трампа и опись изъятого имущества. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:56

2022-08-12T22:56

2022-08-12T23:13

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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения бывшего президента США Дональда Трампа и опись изъятого имущества.Как следует из документов, документ утвердили днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из материалов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую ссылается суд, может стать штраф или лишении свободы на срок до десяти лет.В свою очередь, Politico утверждает, что в одном из приложений к ордеру говорится о наличии у Трампа документов с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information — Прим. ред.), подразумевающих один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".Сам Трамп подчеркнул, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он был готов отдать их властям добровольно."Я не только не стану возражать против публикации документов, связанных с неамериканским, безосновательным и ненужным обыском и взломом моего дома в Палм Бич, я пойду дальше и призову к их немедленной публикации", — говорится в заявлении бывшего главы государства, приобщенном к делу.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил министр.

https://ria.ru/20220810/demokraty-1808444392.html

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https://ria.ru/20220810/tramp-1808507451.html

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в мире, дональд трамп, сша, федеральное бюро расследований сша