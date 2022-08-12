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Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
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Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ
Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:18
2022-08-12T22:52
в мире
федеральное бюро расследований сша
сша
дональд трамп
флорида
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, что потенциально может обернуться тюремным сроком, пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении Трампа.Как утверждается в документе, ФБР "проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Как отмечается, обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.В одном из приложений к ордеру на обыск в имении Трампа во Флориде говорится, что в его распоряжении находились документы с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – ред.), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он был готов отдать их властям добровольно.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/obysk-1809075276.html
https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809297160.html
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60
в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп, флорида
В мире, Федеральное бюро расследований США, США, Дональд Трамп, Флорида
22:18 12.08.2022 (обновлено: 22:52 12.08.2022)
 
Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ

Politico: Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже, это грозит ему тюрьмой

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Полицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, что потенциально может обернуться тюремным сроком, пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении Трампа.
Как утверждается в документе, ФБР "проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Как отмечается, обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:58В мире
Агенты ФБР искали в имении Трампа документы о ядерном оружии, пишут СМИ
В одном из приложений к ордеру на обыск в имении Трампа во Флориде говорится, что в его распоряжении находились документы с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – ред.), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он был готов отдать их властям добровольно.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 21:56
Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР
 
В миреФедеральное бюро расследований СШАСШАДональд ТрампФлорида
 
 
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