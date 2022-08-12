https://ria.ru/20220812/tramp-1809300477.html

Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ

Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:18

2022-08-12T22:18

2022-08-12T22:52

в мире

федеральное бюро расследований сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, что потенциально может обернуться тюремным сроком, пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении Трампа.Как утверждается в документе, ФБР "проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Как отмечается, обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.В одном из приложений к ордеру на обыск в имении Трампа во Флориде говорится, что в его распоряжении находились документы с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – ред.), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он был готов отдать их властям добровольно.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/obysk-1809075276.html

https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809297160.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп, флорида