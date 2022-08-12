22:18 12.08.2022 (обновлено: 22:52 12.08.2022)
Расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком, пишут СМИ
Politico: Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже, это грозит ему тюрьмой
© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже, что потенциально может обернуться тюремным сроком, пишет газета Politico со ссылкой на ордер на обыск в имении Трампа.
Как утверждается в документе, ФБР "проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Как отмечается, обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.
В одном из приложений к ордеру на обыск в имении Трампа во Флориде говорится, что в его распоряжении находились документы с пометкой "TS/SCI" (Top Secret / Sensitive Compartmented Information – ред.), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал "данные о президенте Франции".
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
Вчера, 21:56Трамп заявил, что готов был отдать документы ФБР