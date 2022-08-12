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СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах - РИА Новости, 13.08.2022
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СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах
СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах
Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-12T20:27
2022-08-13T00:54
в мире
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов.Так, ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" документов и три — "конфиденциальных". Детали содержания изъятых материалов, как пишет издание, в описи не приводятся.Кроме того, агенты Бюро вывезли около 20 коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи. Среди прочего, в трехстраничной описи изъятых предметов значится информация о "президенте Франции".Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил министр.
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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп
В мире, Федеральное бюро расследований США, США, Дональд Трамп
20:27 12.08.2022 (обновлено: 00:54 13.08.2022)
 
СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах

WSJ узнала об изъятых в доме экс-президента США Трампа 11 комплектах секретных документов

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов.
Так, ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" документов и три — "конфиденциальных". Детали содержания изъятых материалов, как пишет издание, в описи не приводятся.
Кроме того, агенты Бюро вывезли около 20 коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи. Среди прочего, в трехстраничной описи изъятых предметов значится информация о "президенте Франции".
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил министр.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:17
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
 
В миреФедеральное бюро расследований СШАСШАДональд Трамп
 
 
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