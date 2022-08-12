20:27 12.08.2022 (обновлено: 00:54 13.08.2022)
СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах
WSJ узнала об изъятых в доме экс-президента США Трампа 11 комплектах секретных документов
© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов.
Так, ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" документов и три — "конфиденциальных". Детали содержания изъятых материалов, как пишет издание, в описи не приводятся.
Кроме того, агенты Бюро вывезли около 20 коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи. Среди прочего, в трехстраничной описи изъятых предметов значится информация о "президенте Франции".
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил министр.