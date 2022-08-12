https://ria.ru/20220812/tramp-1809285318.html

СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах

СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ сообщили о найденных при обыске в поместье Трампа секретных документах

Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-12T20:27

2022-08-12T20:27

2022-08-13T00:54

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов во время обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов.Так, ФБР собрали четыре набора документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта "секретных" документов и три — "конфиденциальных". Детали содержания изъятых материалов, как пишет издание, в описи не приводятся.Кроме того, агенты Бюро вывезли около 20 коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи. Среди прочего, в трехстраничной описи изъятых предметов значится информация о "президенте Франции".Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава Минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил министр.

https://ria.ru/20220812/tramp-1809057631.html

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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп