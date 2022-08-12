https://ria.ru/20220812/tramp-1809057631.html
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:17
2022-08-12T09:17
2022-08-12T09:17
в мире
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его заявление в соцсетях.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.Согласно заявлению, Трамп не будет против обнародования документов, связанных с "неамериканским, необоснованным и ненужным" обыском в его доме. Однако он не уточнил, о каких именно документах идет речь.
https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_124d922b07aedb35719f3f739d407279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
CNN: Трамп не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме