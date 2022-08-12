https://ria.ru/20220812/tramp-1809057631.html

Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ

Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:17

2022-08-12T09:17

2022-08-12T09:17

в мире

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его заявление в соцсетях.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.Согласно заявлению, Трамп не будет против обнародования документов, связанных с "неамериканским, необоснованным и ненужным" обыском в его доме. Однако он не уточнил, о каких именно документах идет речь.

https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп