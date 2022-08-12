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Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
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Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:17
2022-08-12T09:17
в мире
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его заявление в соцсетях.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.Согласно заявлению, Трамп не будет против обнародования документов, связанных с "неамериканским, необоснованным и ненужным" обыском в его доме. Однако он не уточнил, о каких именно документах идет речь.
https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html
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в мире, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
09:17 12.08.2022
 
Трамп не будет возражать против публикации данных об обысках, сообщили СМИ

CNN: Трамп не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его доме, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его заявление в соцсетях.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
Согласно заявлению, Трамп не будет против обнародования документов, связанных с "неамериканским, необоснованным и ненужным" обыском в его доме. Однако он не уточнил, о каких именно документах идет речь.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 03:26
СМИ: в имении Трампа искали документы о ядерном оружии
 
В миреФедеральное бюро расследований СШАДональд Трамп
 
 
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