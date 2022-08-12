https://ria.ru/20220812/tramp-1809042869.html

Окружение Трампа отвергло информацию осведомителя ФБР как причину обыска

Окружение Трампа отвергло информацию осведомителя ФБР как причину обыска - РИА Новости, 12.08.2022

Окружение Трампа отвергло информацию осведомителя ФБР как причину обыска

В окружении бывшего президента США Дональда Трампа заявили, что данные информатора ФБР о наличии в имении экс-президента во Флориде важных документов не... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T02:15

2022-08-12T02:15

2022-08-12T02:15

в мире

федеральное бюро расследований сша

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. В окружении бывшего президента США Дональда Трампа заявили, что данные информатора ФБР о наличии в имении экс-президента во Флориде важных документов не относились к делу, и отметили, что правоохранители в случае сомнений могли просто обратиться к политику, сообщает Fox News.По данным источника, Трамп сотрудничал с ФБР и национальным архивом в течение года, а его действия в отношении документов согласуются с законом, говорится в сообщении. Собеседник телеканала указал, что даже если информатор и сообщил ФБР о каких-то документах, в бюро могли просто попросить Трампа прояснить вопрос, поскольку политик сотрудничал с правоохранителями.Ранее журнал Newsweek сообщил, что обыск у Трампа прошел на основании информации тайного осведомителя, который не только сообщил, какие документы скрывал бывший президент, но и где они находятся.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска.

https://ria.ru/20220811/tramp-1808757871.html

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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп