Китай останавливает украинизацию Тайваня
Два документа появились на свет практически одновременно. Это "Белая книга" Пекина насчет воссоединения с Тайванем и публикация агентства Bloomberg о сложной судьбе еще не принятого американского "Акта о политике в отношении Тайваня". Документы взаимосвязаны и вызывают эмоции типа "Украина, такая Украина!".
Здесь важна хронология, то есть что и с чего начиналось. Напомним, что взорвавшая как минимум Азию поездка спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй имела место 2-3 августа. Но конгрессмены из США бывали там и ранее, в частности в апреле туда приехали Роберт Менендес (демократ) и Линдси Грэм (республиканец). Газета The Taiwan Times рассказывает нам в материале еще от 21 июня, что было дальше: эта пара, демонстрируя трогательное двухпартийное единство, вернулась домой и предложила на рассмотрение конгрессу тот самый акт.
А в нем — то ли радуется, то ли ужасается автор — предпринят самый радикальный пересмотр отношений США с островной территорией с 1979 года. В частности, предусматривается военная помощь Тайваню на миллиарды долларов, санкции против китайских чиновников, которые бы нагнетали напряженность. Какую напряженность — речь ведь идет об апреле — мае? А оказывается, в неких кругах в США весной шла дискуссия, не последует ли Пекин примеру Москвы на Украине, и не следует ли предпринять какие-то шаги, не дожидаясь такой неприятности, как неожиданный китайский десант на Тайвань. Вот и додискутировались.
В законопроекте Менендеса — Грэма предусматривается также повышение уровня представительства США до "Тайваньского офиса", главу которого, как и послов, будет назначать конгресс — но это все мелочи. А главное — что острову следует присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".
А это занятная штука, такой статус. Он дает основания для накачки союзника оружием, создания на его территории военных баз (опять тут чистая Украина) — да вообще на что угодно дает основания. Собственно, и без такого документа это бывает с теми, кто не успел отскочить. Но статус не требует никакого оборонного договора с США, не говоря о присоединении к Североатлантическому альянсу. А это попросту означает, что такого союзника Америка использует в хвост и в гриву, но никаких твердых обязательств по его защите, не говоря уже о "ядерном зонтике", тут не предусматривается — обойдется, будет как получится или как сам союзник выкрутится. В общем, привет Украине, вокруг подобного статуса которой был долгий и смешной сюжет. Или Афганистану, который такой статус получил — с известным результатом.
И понятно, что никто эту двухпартийную инициативу не скрывал и в Пекине все знали, просто эта история не очень шумно звучала во внешнем мире, включая Россию.
А теперь уже всем понятно, что налет Нэнси Пелоси на мирный Тайвань был не совсем ее личной акцией, а частью какой-то отдельной политики конгресса в Азии. Отдельной потому, что, как сейчас рассказывает упомянутый материал Bloomberg и комментарии к нему, администрация Джо Байдена не просто пыталась отговорить пламенную Нэнси от поездки — она еще всеми силами старалась торпедировать или задержать движение того самого законопроекта. Потому что справедливо опасалась того, что, собственно, и произошло — масштабного "украинского" кризиса вокруг Тайваня, наблюдая который все узнали, что в политических кругах США творится полный сумбур вместо музыки, и сумбур этот обрушивает мировую экономику и пугает множество стран.
А Пекин в ответ на это все, как известно, устроил имитацию военной блокады острова — с демонстрацией слабости, если не бессилия США, потом маневры продлил, потом все-таки прекратил — и по итогам всей истории выпустил свою "Белую книгу". Вот ее полный текст.
Из него следует, в частности, что тайваньская история и похожа, и непохожа на украинскую. Непохожа хотя бы потому, что Тайвань (это просто факт) — не независимое государство с членством в ООН и прочим, а территория со сложным статусом, притом что международное право признает Китай единым, то есть их воссоединение — нормальная и понятная перспектива. С Украиной тут общее разве то, что очень немалая часть ее населения хотела бы воссоединения с Россией не завтра, а еще вчера.
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А ясное сходство в том, что после нескольких десятилетий очень качественной экономической интеграции двух частей Китая — то есть по сути того же, что Москва три десятилетия пыталась сделать с Украиной — проблемы начались, когда в Тайбэе к власти пришли проамериканские силы, и стартовало все вышеописанное и полностью соответствующее украинскому сценарию.
Суть и смысл "Белой книги" Пекина в том, что она подтверждает дословно, что для воссоединения Китая "применение силы было бы крайним средством, которое употреблялось бы в вынуждающих к этому обстоятельствах". То есть весь вроде бы угасающий кризис вокруг острова и не предполагал какого-то силового его захвата, это Пекин показывал кузькину мать и прочие свои стратегические активы тем, кто очень старался затормозить некое будущее воссоединение Китая. И еще покажет, если американцы попробуют продолжить раздувать кризис и вредить всему региону.
Документ этот по большей части направлен на тайваньскую публику и, во-первых, напоминает, как хорошо и спокойно жил остров, пока сотрудничал и дружил с прочим Китаем (что всего лишь правда). Во-вторых, "Белая книга" заранее проводит красную черту где-то там, в светлом будущем, когда Китай все-таки объединится. Пекин понимает, говорит документ, что "материк и Тайвань имеют собственные и отчетливые социальные системы и идеологии". И сосуществовать они смогут (в том самом светлом будущем) лишь при выполнении принципа "одна страна, две системы", то есть разницу эту сохранять сколько угодно. Красная же линия — это если кто-то начнет, опять-таки по украинскому сценарию, разделять единый Китай, а в процессе создавать всем китайцам массу трудностей, не говоря об угрозах их жизни и благосостоянию.
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Понятно, что скорее рано, чем поздно дойдет дело до украинского урегулирования. И тогда вполне реально будет обозначить вот эту самую красную линию, которая пролегает там, где начинается раздувание враждебности между соседями и собратьями с последующей угрозой жизням и благосостоянию людей — и все это независимо от того или иного статуса каких угодно территорий.