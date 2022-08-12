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Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников - РИА Новости, 12.08.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html
Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников
Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников - РИА Новости, 12.08.2022
Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников
Татарстан совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом создает пилотную зону для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:32
2022-08-12T14:32
республика татарстан
экономика
технологии
иннополис (татарстан)
камаз (завод)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Татарстан совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом создает пилотную зону для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на территории особой экономической зоны "Алабуга", сообщил РИА Новости председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов."Мы создаем полигон для тестирования беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных систем. По данному проекту республика работает совместно с федеральным автономным учреждением "РосдорНИИ". Площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования", - сказал Минниханов.Целью создания постоянно действующей пилотной зоны на территории республики, по словам председателя совета ассоциации, является формирование научно-методической и нормативно-технической базы для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.По информации Минниханова, общая длина маршрута, как ожидается, составит 9,2 километра.Предполагается, что на автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели высокоавтоматизированных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения. По результатам проводимых экспериментов будут определены оптимальные и наилучшие технологии, обеспечивающие движение ВАТС в реальных дорожно-транспортных условиях.В настоящее время в Татарстане разработкой беспилотных автомобилей занимается компания "КАМАЗа". В городе Иннополис успешно реализуется проект беспилотного Яндекс-такси. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики разработало беспилотник для перевозки сельскохозяйственных грузов.
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экономика, технологии, иннополис (татарстан), камаз (завод), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Иннополис (Татарстан), КамАЗ (завод), Республика Татарстан (Татарстан)
14:32 12.08.2022
 
Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников

Татарстан совместно с РосдорНИИ строит пилотную зону для испытания беспилотников и ВАТС

© Пресс-служба ADA AerospaceБеспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике
Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике
© Пресс-служба ADA Aerospace
Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Татарстан совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом создает пилотную зону для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на территории особой экономической зоны "Алабуга", сообщил РИА Новости председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.
"Мы создаем полигон для тестирования беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных систем. По данному проекту республика работает совместно с федеральным автономным учреждением "РосдорНИИ". Площадкой для теста станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования", - сказал Минниханов.
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Целью создания постоянно действующей пилотной зоны на территории республики, по словам председателя совета ассоциации, является формирование научно-методической и нормативно-технической базы для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.
По информации Минниханова, общая длина маршрута, как ожидается, составит 9,2 километра.
Предполагается, что на автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели высокоавтоматизированных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения. По результатам проводимых экспериментов будут определены оптимальные и наилучшие технологии, обеспечивающие движение ВАТС в реальных дорожно-транспортных условиях.
В настоящее время в Татарстане разработкой беспилотных автомобилей занимается компания "КАМАЗа". В городе Иннополис успешно реализуется проект беспилотного Яндекс-такси. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики разработало беспилотник для перевозки сельскохозяйственных грузов.
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииИннополис (Татарстан)КамАЗ (завод)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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