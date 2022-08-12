https://ria.ru/20220812/suda-1809043315.html

СКЦ согласовал выход двух судов с продовольствием с Украины

СКЦ согласовал выход двух судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 12.08.2022

СКЦ согласовал выход двух судов с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле согласовал выход в пятницу из украинских портов Южный и Черноморск двух судов с кукурузой и пшеницей, сообщает ООН. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T02:24

2022-08-12T02:24

2022-08-12T02:27

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ООН, 12 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле согласовал выход в пятницу из украинских портов Южный и Черноморск двух судов с кукурузой и пшеницей, сообщает ООН."Совместный координационный центр (СКЦ)… санкционировал выход двух судов с Украины, перевозящих в общей сложности 63 200 тонн зерна, через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.В нем отмечается, что движение 12 августа из порта Южный разрешено судну MV STAR LAURA. Оно повезет 60 150 тонн кукурузы в Бандар Имам Хомейни (Иран).Между тем судно MV SORMOVSKIY 121 выйдет из Черноморска. На его борту - 3050 тонн пшеницы. Судно направится в Текирдаг (Турция).СКЦ также разрешил движение судов EFE и MV SARA для прохождения досмотра. Оба направляются в Одессу. Их проинспектируют завтра в Мраморном море, также будет проведена инспекция на выходящем из Черного моря MV RAHMI YAGCI.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html

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в мире, черноморск, украина, иран, оон, турция, стамбул